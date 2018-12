Sheldon se encuentra con 'Young Sheldon' en Neox

Cuando Jim Parsons vio la prueba de Iain Armitage con el monólogo para presentarse como Sheldon niño se asombró por la interpretación, pero aún más al saber que el joven actor sólo tenía 8 años cuando todo el equipo creía que era un adolescente, por la madurez que mostraba. El protagonista de Young Sheldon se cruza en el episodio 12 de la duodécima y última temporada de Big Bang, entrega que estrena hoy en abierto Neox.

Sheldon (Parsons) contemplará este cameo cruzado a través de la televisión, donde se encontrará con ese ser tan inteligente que era él en su infancia. Será la aparición de Iain Armitage en la serie originaria de donde procede su personaje.

Big Bang se emite a diario en Neox en la franja de tarde pero los jueves también se integra en La Noche Sitcom, a partir de las 22.30, donde se programará el episodio de estreno a los pocos días de su aparición en Estados Unidos en la cadena CBS.

En el capítulo nuevo de hoy, titulado originalmente The VCR Illumination, Sheldon y Amy todavía no están convencidos de que la teoría científica en la que trabajan haya sido refutada, pero una rescatada cinta VHS del pasado de Sheldon les inspirará para no rendirse. En el fragmento también aparecen los actores Lance Barber, el padre de Sheldon en la secuela,y Montana Jordan, que interpreta al hermano adolescente del futuro científico.

Para mayor aliciente la Christine Baranski, un icono con The Good Fight, regresa en este capítulo como la madre de Leonard, la gélida psiquiatra Beverly.