'Big Bang' inicia el principio de su fin

Sheldon se va de luna de miel con Amy. Es el principio del fin. No porque el flamante matrimonio esté predestinado a la catástrofe (en Young Sheldon se adelanta que tendrán hijos), sino porque el fin de la comedia, de esta comedia, está cercano.

Big Bang ha alcanzado su 12ª temporada y Jim Parsons, el texano actor que da vida al principal personaje de la serie, anunció en este verano que The Big Bang Theoryno tendrá más episodios tras el último de la próxima primavera. Parsons tiene otros proyectos y deja un poco en la estacada a sus compañeros de plató, los mejores pagados de la TV en estos momentos. La serie con más visionados en todas las plataformas del mundo, la más repuesta en TNTy en Neox, estrena hoy en abierto el primero de los últimos capítulos, The Conjugal Configuration, a las 22.30, una semana después de su estreno en Estados Unidos.

El nuevo episodio se intercalará en esta noche con otras entregas recientes de Big Bang, y el próximo jueves se repondrá junto a la emisión del segundo capítulo. Atresmedia lleva a gala el lema #SinEsperas para la emisión de sus comedias en Neox, y así ocurrirá con la sexta temporada de Los Goldberg, la décima (y también última) de Modern Family, y el estreno de la secuela de Roseanne,Los Conner. En esta serie recala John Galecki, Leonard.

Kaley Cuoco, Penny, ha sido de las grandes sorprendidas por el final anticipado de Big Bang. Con un millón de dólares por episodio la actriz estaba encantada con seguir en el proyecto de la CBS que había fichado a Kathy Bates como suegra de Sheldon.

Las críticas no han sido buenas en las últimas cinco temporadas y aunque el desgaste de la comedia de los científicos era evidente, el público la seguía demandando y la CBS estaba dispuesta a proseguir. Un cambio de planes en el núcleo duro de este Big Bang ha activado el resorte de explosión final, justo cuando Howard y Bernadette estaban camino de formar una familia numerosa, una de tantas extensiones para dar músculo a las tramas. En este primer capítulo aparecerá el divulgador Neil de Grasse Tyson, de Cosmos, como uno de los nuevos cameos de la serie, enfrentado en las redes sociales al infortunado en el amor Koothrappali.