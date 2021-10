Shonda Rhimes y la estafa de Anna Delvey

Ana Chlumsky, aquella niña que descubrimos en el cine en My Girl, es la protagonista de Inventing Anna, la nueva serie de la gurú Shonda Rhimes y su productora, Shondaland y dirigida por David Frankel, Tom Verica, Daisy Von Scherler Mayer, Ellen Kuras y Nzingha Stewart. Será un estreno de Netflix para el próximo año.

Inventing Anna aborda el ámbito de las estafas de guante blanco a través de Vivian (Chlumsky), que investiga el caso de Anna Delvey (Julia Garner, Ozark y The Assistant), una joven de origen alemán que en 2018 fingía ser una rica heredera alemana y cuyo nombre real era Anna Sorokin. La estafadora se presentaba como un éxito viral en instagram, con un tren de vida a lo grande, imagen que le permitió acceder a préstamos y cesiones. Se hizo con gran botín. Robó los corazones de la élite social de Nueva York y también su dinero.

La serie de Rhimes propone: ¿es Anna la mayor estafadora reciente de Nueva York o es el nuevo retrato del sueño americano? Anna y la periodista forman un vínculo de amor-odio mientras la estafadora espera el juicio, y la reportera lucha a contrarreloj para responder a la mayor pregunta: ¿quién es Anna Delvey?

La serie está inspirada en el artículo de la revista New York Magazine How Anna Delvey Tricked New York's Party People de Jessica Pressler, que también ejerce como productora.

El reparto principal los completan Arian Moayed (Todd), Alexis Floyd (Neff), Anders Holm (Jack), Terry Kinney (Barry), Katie Lowes (Rachel), Jeff Perry (Lou), Anna Deavere Smith (Maud) y Laverne Cox (Kacy).

El equipo de guionistas de esta nueva serie basada en hechos reales está formado por Shonda Rhimes, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi y Nick Nardini y cuenta con Shonda Rhimes, Betsy Beers, David Frankel como productores ejecutivos.