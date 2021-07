Sigue en directo el anuncio de los Emmy 2021

La academia de la Televisión de Estados Unidos anuncia este martes, a las 17.30 hora española, las nominaciones de los premios Emmy 2021. Las plataformas Disney + y Apple TV entran en liza con Netflix, HBO y Amazon como favoritas en acumular candidaturas.

Los presentadores del anuncio de este año son Ron Cephas Jones, de la serie This is us (última gran ganadora de entre las cadenas en abierto, de la NBC) y Jasmine Cephas Jones serán los conductores de esta proclamación que se puede seguir en el vídeo en streaming (arriba) en youtube de la academia.