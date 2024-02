Soluciones para seguir viendo los canales de TV que 'desaparecen' esta noche

A partir de esta medianoche, muchos de los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España pasarán a emitirse exclusivamente en alta definición (HD), dejando atrás la definición estándar (SD). Este cambio supone un desafío para aquellos espectadores cuyos televisores no son compatibles con el nuevo estándar de emisión. No obstante, existen soluciones prácticas para que los usuarios puedan continuar disfrutando de sus canales favoritos sin interrupciones.

¿Cómo saber si mi televisor es compatible?

El primer paso es verificar si tu televisor está preparado para recibir las emisiones en alta definición. Para ello, debes resintonizar los canales y comprobar si entre ellos se encuentran las versiones HD. Si tras la búsqueda no aparecen estas versiones, o si el nombre del canal no incluye la etiqueta "HD", es probable que tu televisor no sea compatible con las emisiones en alta definición.

Soluciones para televisores no compatibles

Adquisición de un nuevo televisor HD: La solución más directa, aunque posiblemente la más costosa, es reemplazar el televisor antiguo por uno nuevo que sea compatible con HD. La buena noticia es que la mayoría de los televisores fabricados en los últimos años ya están equipados para recibir señales HD, lo que significa que esta inversión también podría ser una actualización tecnológica para el hogar. Uso de un adaptador de TDT HD: Para aquellos que prefieren no comprar un nuevo televisor, la adquisición de un adaptador de TDT HD es una alternativa viable y económica. Estos dispositivos, que se conectan al televisor a través de un cable HDMI o euroconector, permiten recibir la señal HD en televisores que no tienen esta capacidad de forma nativa. Modelos como el GigaTV HD250 T y el Engel Axil Receptor RT7130 han sido destacados por su eficacia, ofreciendo funciones adicionales como la grabación de programas y la reproducción de contenidos multimedia a través de USB.

Preparativos y recomendaciones

Para garantizar una transición sin problemas, es recomendable tomar medidas con antelación. Resintonizar los canales actualmente disponibles en HD puede ofrecer una indicación temprana de la compatibilidad del televisor. Además, revisar las especificaciones de los adaptadores de TDT HD y considerar su compra con tiempo puede evitar la prisa de última hora y la posible escasez de estos dispositivos en el mercado.