Participantes en Supervivientes 2021: filtrada una lista de concursantes con Kiko Rivera a la cabeza

Los seguidores del programa televisivo Supervivientes están encantados, al menos hasta que se confirme o desmienta la última noticia sobre la próxima edición 2021.

A menos de dos meses para que arranque Supervivientes 2021, una de las ediciones más esperadas de la historia del reality de Mediaset, la revista Diez Minutos ha filtrado una supuesta lista con los nombres de los famosos que participarán en esta nueva aventura, aunque la cadena no lo ha confirmado.

Sin embargo, sus fans han creído al cien por cien la información publicada y motivos no les faltan, ya que el fichaje millonario de esta edición será nada más y nada menos, que de Kiko Rivera, que volverá a ser concursante del reality por segunda vez. Hay que recordar el hijo de Isabel Pantoja y Paquirri ya fue concursante del reality hace una década, donde encontró el amor en brazos de Jéssica Bueno (madre de su hijo mayor).

No obstante, el hijo de Isabel Pantoja ha desmentido esta información, asegurando que no se lo plantea y que no es un buen momento para ir a Supervivientes, dado el enfrentamiento con su madre.

Además de Kiko Rivera, éstos son el resto de famosos que ya habrían firmado los precontratos para convertirse en concursantes oficiales de Supervivientes 2021: Fayna Bethencourt, Alexia Rivas, Isaac Lobo, Zayra Gutiérrez, José Antonio Canales Rivera, Chyntia Martinez, Rafael Amargo, Makoke, Tom Brusse, Melissa Pinto, Amor Romeira, Efrén Reyero y Mayte Galdeano.

Rafael Amargo

Otro de los nombres filtrados es del bailaor Rafael Amargo. De nuevo en el foco mediático por su reciente detención por un presunto delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, el bailarín –si el juez se lo permite– podría convertirse en uno de los grandes protagonistas de esta edición del reality.

Makoke y Canales Rivera

La ex de Kiko Matamoros y colaboradora en varios programas de televisión de Telecinco, Makoke atraviesa problemas económicos y que podrían ser la causa de su aventura en la famosa isla y convertirse en una "superviviente"