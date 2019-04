Los otros 'Supervivientes' además de Isabel Pantoja

Este va a ser el Supervivientes de Isabel Pantoja, que para eso es el megafichaje de Mediaset, pero además de lo que genere la tonadillera, que tendrá enfrente a dos enemigos íntimos como la contertulia Chelo García Cortés y un ex de su hija, Omar Montes, Telecinco garantiza muchas más historias en la playa hondureña que se irá poblando a partir de las diez de la noche (hora española). El presentador Carlos Lozano y su ex Mónica Hoyos, ambos con la experiencia de GH VIP; el ex de Paulina Rubio Colate Vallejo-Nágera o las hermanas de Azúcar Moreno forjarán otras tramas directas e indirectas para los espectadores del reality y el debate entre familiares y contertulios especializados.

Los participantes aguardan en un resort hondureño cerca de la isla donde se desarrollará el programa, con la conducción de las galas por parte de un recuperado Jorge Javier Vázquez. El esperado chapuzón de Isabel Pantoja debería llegar pasada la medianoche. La sevillana contará con un amiga de su hija Chabelita, Aneth Style (Aneth Acosta), como principal apoyo en las primeras duras jornadas. Mediaset ha preparado resúmenes no sólo para Telecinco sino también para Cuatro.

La lista de supervivientes además de los mencionados es la siguiente: la granadina Mahi Masegosa que participó en Maestros de la costura; la cantante Loli Álvarez, de la cuadrilla de Yurena y Toni Genil. La modelo Violeta Mangriñán, ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa, como Albert Álvarez y Fabio Collricchio. Jonathan Piqueras, hijo de Cristina Pujol, amiga de Kiko Matamoros. La modelo curvy Lidia Santos, la influencer polemista de origen croata Oto Vans y Dakota Tárraga, iracunda participante en Hermano mayor.

Estas son las fotos oficiales de todos los participantes

Isabel Pantoja

Lidia Santos

Encarna Salazar

Toñi Salazar

Oto Vans

Omar Montes, ex de Chabelita Pantoja

Mónica Hoyos

Loli Álvarez

Jonathan Piqueras

Dakota Tárraga

Colate Vallejo-Nágera

Chelo García Cortés

Carlos Lozano

Aneth Acosta

Albert Álvarez

Violeta Mangriñán

Mahi Masegosa

Y Fabio Colloricchio