Muere la protagonista de la primera serie de éxito que emitió Telecinco

La telecomedia Apartamento para tres se estrenó a finales de los 70 en EEUU como una adaptación de la británica Un hombre en casa. La serie de Thames TV (dentro de la cadena privada ITV) fue un gran éxito en 1977 en nuestro país pero aún más su secuela, Los Roper.

La adaptación estadounidense no llegaría a España hasta 1990, ya que no se emitió en TVE. Apartamento para tres fue cancelada en 1984 y la oportunidad de verla en los televisores españoles no fue sino hasta la aparición de Telecinco en 1990.

Una de sus actrices protagonistas, Suzanne Somers, la que daba vida a Chrissy Snow, la ingenua rubia del trío de jóvenes del piso, ha fallecido este fin de semana. La intérprete Suzanne Somers ha muerto a los 76 años víctima de un cáncer de mama que venía sufriendo desde hacía veinte años.

"Suzanne Somers falleció en paz en su casa en las primeras horas de la mañana del 15 de octubre", informó el agente de Somers, R. Couri Hay, en un comunicado que agregó que la actriz murió "rodeada de su amado esposo, Alan, su hijo Bruce y sus familiares más cercanos", con el recuerdo de su trabajo en la pantalla. Somers abandonó la serie cuando la cadena ABC se negó a equiparar su sueldo con el del actor protagonista, John Ritter.

La familia quería estar a su lado ya que este lunes habría cumplido 77 años. "Ahora celebrarán su extraordinaria vida y querrán agradecer a sus millones de fans y seguidores que la amaron muchísimo", agregaba el comunicado.

El respaldo de la familia le permitió afrontar con entereza los difíciles años de enfermedad, explicó la propia actriz años atrás.

En el papel de Chrissy Snow estuvo cinco temporadas con Apartamento para tres, hasta que fue despedida, junto a Ritter, que falleció en 2003 en el plató mientras grababa la serie No con mis hijas, donde empezó a despuntar Kaley Cuoco, de Big Bang; y Joyce DeWitt que no tuvo más allá de la telecomedia de los tres inquilinos mayores éxitos.

Somers también apareció en la película Bullitt (1968) en la opera prima de George Lucas American Graffiti (1973) o la comedia negra Los asesinatos de mamá (1994) protagonizada por Kathleen Turner. También escribió una serie de libros de autoayuda y lanzó su propia línea de productos de salud y belleza, y tuvo éxito también en otra telecomedia, Paso a paso, que protagonizó junto a Patrick Duffy (Dallas) y donde dio vida a Carol Foster Lambert durante 160 capítulos que se estrenaron desde 1991 hasta 1998.

