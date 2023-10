Tatiana Delalvz, un huracán de arte que revolucionará 'Dúos increíbles'

De casta le viene al galgo. La historia de Tatiana Delalvz está ligada de manera inexorable a la música. La cantante algecireña, hija de la bailaora Mercedes Alcalá, será uno de los rostros de la segunda temporada de Dúos increíbles.

–¿Cómo surgió la oportunidad de participar en el programa Dúos increíbles? –Es una cosa que llevamos bastante tiempo hablando. A mí me hacía mucha ilusión porque comparto mánager con Agoney. Él ya estuvo en la primera edición del concurso y yo quería seguir sus pasos. Desde primera hora nos dieron el sí y he podido cumplir uno de mis sueños.

–¿Es la primera vez que ha estado en un programa de televisión? –Sí, nunca había participado en un programa de televisión. Solo había estado en programas de televisión para promocionar algunos de mis singles. Ha sido una experiencia increíble como dice el nombre del formato.

–¿Qué le ha aportado Dúos increíbles? –Con Dúos increíbles he salido de mi zona de confort. He experimentado un mundo nuevo para mí como es el de la televisión. El programa te brinda la oportunidad de compartir escenario con gente maravillosa y con mucha experiencia. En los juniors tengo muchas amistades y los seniors son gente que llevo escuchando toda mi vida.

–¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del programa? –La dinámica. Ha cambiado respecto a la del año pasado. Destacaría el hecho de cantar en directo, en la televisión actual apenas hay música en directo. Ese es uno de los grandes alicientes.

–Viene de una familia de artistas, era la música sí o sí. No había otra salida… –Mi madre es la bailaora de flamenco Mercedes Alcalá. Tanto ella como mi padre siempre me han apoyado, pero sin forzarme. Me han dejado libertad para que yo hiciera lo que quisiera. Yo desde pequeña siempre he estado con mi madre de gira. En el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde estudie piano clásico, los profesores me decían que las prácticas las tenía ya hechas de fábrica (risas). He tenido la suerte de tener a unos padres que se han entregado en cuerpo y alma para apoyarme en lo que yo quería: la música. Mi madre fue la primera que confió en mí.

–¿Qué recuerda de sus primeros pasos en el mundo de la música? –Recuerdo que me juntaba con los músicos que llevaba mi madre, aprendía de ellos como una esponja. Era muy preguntona. Con cuatro años fue la primera vez que me subí a un escenario para tocar la percusión flamenca. Con seis empecé a estudiar piano clásico y técnica vocal. A los 12 años tuve mi primer ordenador y realice mis primeras producciones. Me he formado hasta el día de hoy. No me puedo olvidar de Rafael Álvarez, un profesor privado, que me ha enseñado todos los conocimientos que tengo de piano.

–¿Quién ha sido su referente? –Mi referente en el mundo de la música y el arte es mi madre. También me gusta Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Lola Índigo, Aitana, pero como mi madre nadie.