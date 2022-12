Miguel Poveda, finalista de 'Dúos increíbles', junto a Antonio José, el niño que sigue dentro del cordobés

Miguel Poveda junto al cordobés Antonio José es uno de los tres dúos finalistas del espacio de los jueves de La 1 que hoy llega a su final. 'Dúos increíbles' ha sido una de las revelaciones de la temporada. Un contenido de la productora Ganga ('Cuéntame cómo pasó') y que ha dado oportunidad a nuevos valores y el redescubrimiento de grandes voces como Ana Belén, finalista junto a Agoney.

'Dúos increíbles' está conducido por Juan y Medio, en una nueva incursión en la televisión nacional sin dejar sus apariciones diarias en Canal Sur.

El cantaor Miguel Poveda habla para este periódico para hacer una valoración de esta paso por el nuevo 'talent' de La 1.

-¿Cómo ha sido la experiencia con 'Dúos increíbles' respecto a otro tipo de programas musicales? ¿Qué le ha aportado a usted y a su vez, qué ha aportado al espectador?

-Ha sido un disfrute poder cantar cada semana en directo con una banda espectacular, afrontar canciones de repertorio en castellano de diferentes épocas y estilos y un aprendizaje convivir y ser espectador cada semana de artistas de la talla de Ana Belén, Victor Manuel o Sole Giménez entre muchos otros.

-¿Qué tal la experiencia con Antonio José?

-Mágica, porque he descubierto al niño noble y generoso que habita dentro de él, me ha contagiado de entusiasmo y de ese arrojo que tiene la gente de su edad. Un chico con unos valores muy bonitos y un artistazo. -¿Han descubierto juntos aspectos que de otra manera no habrían hallado sin este programa?

-Yo no he descubierto más allá de lo que ya llevo vivido, pero sí que entendí desde el minuto cero que ninguno, o la mayoría estábamos compitiendo. El premio es para las ONG y ahí no caben egos. Ha ganado la música en directo. Yo he ganado la experiencia irrepetible de ser espectador y partícipe cada semana de lo que más me gusta que es la música. -¿La rivalidad con otros nombres consagrados ha sido muy competitiva?

-Para mí no, desconozco ese sentimiento y me cuesta entender a quien lo tiene. Esto ha sido como un juego hermoso donde ha habido convivencia y aprendizaje entre profesionales de la música de distintas generaciones. -¿Qué nos puede decir de figuras como Ana Belén, que diría que ha sido redescubierta para las nuevas generaciones?

-Todo lo que pueda de decir de Ana Belén se queda corto. Es la profesionalidad elevada a la máxima potencia, así como su exquisito trato con todo el mundo y su talento inmenso encima del escenario. Yo siempre le digo que para mi es una artista de gama alta que tiene los pies en el suelo. -Con Juan y Medio ya había trabajado en otras ocasiones en Canal Sur ¿cómo ha sido la experiencia en este programa?

-Ha sido como estar con alguien de tu familia, reconfortaba tenerlo cerca y nos calmaba los nervios con su buena energía y cercanía. Le tengo un gran aprecio. -¿Qué nos puede adelantar de la final?

-Que ha sido muy emocionante abrazarnos todos para celebrar la experiencia, los vínculos tan fuertes y bonitos que nos ha regalado este programa… Se palpa la magia que hemos vivido también detrás de cámaras con un equipo impecable, todos con la conciencia de que ha ganado la música y por consecuencia cada uno y una de quienes hemos pasado por esta experiencia. -¿Alguna figura del flamenco que esté conociendo/recuperando ahora? ¿En qué se encuentra trabajando?

-Estoy trabajando en la idea de oxigenarme y parar unos meses. Volver a mirarme por dentro para sacar en el futuro mis propias composiciones. Necesito echar de menos todo esto y que también lo haga quien siga mis pasos y para eso es sano hacer tu tiempo de barbecho.

Los nombres fundamentales del flamenco para Miguel Poveda

-Se lo habrán preguntado otras veces, pero, con su trayectoria, su respaldo del público ¿cómo definiría e invitaría a conocer el flamenco para alguien que no lo conoce o sólo tiene tópicos en la mente? ¿A qué le invitaría escuchar o ver?

-Cada persona conecta desde diferentes lugares con el Flamenco. Yo recomiendo ver bailar a Eva Yerbabuena alguna vez en la vida, escuchar discos de Paco de Lucía, Rafaél Riqueni o Manolo Sanlúcar, ponerte uno de los primeros discos Camarón, o a Morente cantando a Lorca o Miguel Hernández… ver bailar a los viejos de Triana, Jerez o Utrera … No pararía de recomendar en el Flamenco porque tenemos un legado de los más emocionantes de nuestra cultura.