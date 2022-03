María Teresa Campos hace llorar a Terelu con su estremecedora petición

Anne Igartiburu sigue triunfando con su nuevo programa Diez momentos en el canal autonómico Telemadrid, donde a través del formato entrevista desgrana la actualidad y vida de sus invitados. El primer invitado de esta nueva etapa de la presentadora fue el diestro Fran Rivera y en esta semana le tocaba el turno a la célebre María Teresa Campos.

La invitada realizó un recorrido por su carrera a través de los hechos más relevantes de la misma, remarcando diez vivencias tanto en lo profesional como en lo personal, según el desarrollo del propio programa.

"No puedo irme sin decir algo"

Con un emotivo recorrido por los hechos más importantes de la vida de María Teresa Campos el programa también tuvo lugar para la intervención de varios compañeros y rostros de la profesión, como Cayetano Rivera o Manuel Banderas que quisieron transmitirle su cariño, al igual que su nieta Alejandra Rubio. El momento cénit del programa llegaría casi al final del mismo cuando la presentadora no quiso despedirse sin un llamamiento: "No puedo irme sin decir algo".

#10MomentosTM | 1: El mérito al trabajo#MariaTeresaCampos confiesa: «Sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar».Más sobre 'Diez Momentos' con @anneigartiburu_ ➡️ https://t.co/AVydKSVayi pic.twitter.com/lZ0YzKUzAl — Telemadrid (@telemadrid) March 3, 2022

María Teresa Campos se abría para Anne Igartiburu y los espectadores poniendo hincapié en sus dificultades actuales a nivel profesional: "Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué, si es porque soy mayor, pero no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar porque, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy sentada en mi casa". La situación para la comunicadora no es fácil y así lo hizo saber: "A mí eso, y no me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño porque creo que no es justo. No es justo que la única para la que no haya sitio sea yo. Habrá quien piense que yo quiero más, y no", declaró la invitada. La presentadora no quiere retirarse y así lo hizo saber en su entrevista más sincera: "No estoy hablando de hacer un programa, estoy hablando de hacer una colaboración, de algo que me haga sentir que me levanto por la mañana y hago cosas. Pero todo no se puede tener en la vida, a lo mejor ya he tenido demasiado".

Tras la emisión llegaron numerosas respuestas en forma de apoyo a María Teresa Campos y una de las más sonadas fue la de su hija Terelu Campos, la cual es la encargada de conducir en la misma cadena el programa posterior a Diez momentos. La también presentadora rompía a llorar en directo con Francine Gálvez tras ver a su madre volver a pedir una oportunidad laboral: "Se me parte el alma porque no es una cuestión de que Teresa Campos no quiera parar. No solo habla de sí misma, sino de lo que hacemos con nuestros mayores, que les damos la sensación de que no sirven para nada".