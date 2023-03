'The Mandalorian' vuelve a cabalgar por la galaxia

"Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana...” el universo de Star Wars sentó las bases de un relato que no ha dejado de crecer gracias su salto a la televisión con ficciones de éxito como The Mandalorian que acaba de estrenar la tercera temporada sin un final próximo a la vista.

"No sé cuántas temporadas más tendrá”, reconoce su creador, Jon Favreau, justo después de confirmar que ya tiene preparado el guion de la cuarta y de que esta entrega de 8 episodios reafirmará la apuesta de la plataforma Disney+ por tejer “un universo extendido” y conectado entre sus diferentes series. Ya se vio en la conclusión de El libro de Boba Fett, indispensable para entender la continuidad de “The Mandalorian”, que retoma el reencuentro entre su protagonista siempre embozado, interpretado por el ubicuo Pedro Pascal (estrella actualmente también de The Last Of Us, en HBO) y el pequeño Grogu, más conocido como Baby Yoda.

"Para mí ese es el elemento central de esa serie, la relación que se ha establecido entre ambos”, señala Favreau sobre el rumbo que podría tomar la serie en el futuro, especialmente después de que su joven protagonista rechace seguir formándose junto a Luke Skywalker en el camino de la fuerza para acompañar en su lugar al mercenario espacial.

Aquella decisión desató todo tipo de teorías por parte de los seguidores de esta cosmogonía. “Algunas muy interesantes, que nos sirvieron para aprender”, reconoce Favreau, quien ha desarrollado la serie junto a Dave Filoni.

Creador en parte de las bases del universo cinematográfico de Marvel como director y productor de las dos primeras películas de Iron Man, para este también actor estadounidense (interpretó por ejemplo al guardaespaldas y amigo de Tony Stark) la coherencia ha sido fundamental en su desembarco en el mundo de Star Wars.

“El estudio nunca me dijo nada acerca de lo que podía o no podía hacer en The Mandalorian, pero yo sí pregunté, sobre todo a Filoni. Cualquier fan de Star Wars sabe más de este mundo que yo y quería comprender su universo y hacer algo consistente que no fuese contra lo establecido hasta el momento en la historia general, con sus personajes ni con su tecnología”, precisa.

Desde esa perspectiva, promete que, si bien no sabe cuándo llegará el final de The Mandalorian”, la serie sí tendrá un cierre “que lo envolverá todo”. “Lo que sabemos en este punto de Star Wars es que los personajes pueden morir, pero que la historia sigue”, apunta al respecto y en comparación con la saga principal. A la espera del estreno de otras ficciones de Disney+ conectadas con esta trama, como la centrada en el personaje de Ahsoka Tano, con la actriz Rosario Dawson como protagonista, desde hoy será posible disfrutar de un nuevo episodio cada miércoles (a las nueve de la mañana España) hasta el próximo 19 de abril.

Más allá de los crecientes poderes de Grogu, uno de los grandes hitos recientes de este relato fue desvelar más detalles del pasado de su otro protagonista, descubrir su nombre real (Din Djarin) y, pese a lo que dicta el código mandaloriano, que se despojara del casco para confirmar que bajo la armadura de kevlar se oculta Pedro Pascal, para regocijo de los “fans”, que lo demandaban hacía tiempo.

¿Significa eso que el actor chileno mostrará más su rostro en las aventuras que vienen? “Más que por las reacciones de la gente, dejemos que sea la historia la que dicte lo que necesita”, se limita a apuntar Favreau.