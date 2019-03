'Toy Boy' y su aura malagueña

Hay que insistir en la historia real que hay tras esta ficción. El futbolista Jesús Mosquera se preparaba en un gimnasio de su Fuengirola natal para preparar la siguiente temporada en el Antequera. Fue un captado por una jefa de casting y semanas después tenía la propuesta sobre la mesa de protagonizar una serie de Atresmedia, Toy Boy. Del césped a los platós. Mosquera se ha presentado en Málaga como el joven protagonista de la serie donde da vida a un stripper acusado de asesinato y que al salir de la cárcel quiere aclarar qué ha sucedido realmente con esa muerte del marido de su amante.

Mosquera comenzó hace más de un año a preparar su papel de Hugo Beltrán para esta serie que emitirá Antena 3 la próxima temporada producida por Plano a Plano (Allí abajo, El Príncipe, Servir y proteger). “Creía que me iba a sentir más incómodo. He aprendido mucho y rápido”, reconocía el deportista, que no hace por ahora “planes de futuro” aunque hay prometedoras perspectivas sobre su trabajo en esta historia ambientada en la Costa del Sol, desde el lujo de las mansiones en Marbella a los antros donde la vida es muy cruda.

Junto a Mosquera este jueves se presentaron en Málaga los otros actores, algunos de ellos también novatos en la lid de ponerse a los hombres una ficción televisiva como el cubano Raudel Raúl Martiato, bailarín que del Tropicana en La Habana recaló en nuestro país y que en Toy Boy es el principal amigo de Hugo, Germán. “También en esta serie, por el trabajo de nuestros personajes, tenemos que bailar, pero no tiene nada que ver con el estilo en que yo me especialicé”, revela Martiato, todo sonrisa y optimismo, cualidades que comparte con Germán.

Otro de los jóvenes coprotagonistas de la ficción que aún sigue en rodaje es José de la Torre, Iván, dueño de la discoteca Inferno, donde trabajan los strippers, un ex policía tozudo e implicado en el robo de incautaciones y que ayudará a Hugo para investigar entre las cloacas policiales. “Esta oportunidad es muy valiosa y todos nos estamos ayudando para que sea un éxito”, resaltaba.

En el lado femenino Cristina Castaño es una implacable empresaria Macarena, con un aspecto irreconocible en Toy Boy, en un cambio de registro a lo ha venido haciendo en la pantalla de casa con La que se avecina y Cuerpo de élite. “Es una mujer madura, con más edad de la que tengo. Tiene un vínculo muy fuerte con su hijo de 17 años y está desconcertada con su amante, Hugo”, adelanta Castaño.

Una de las productora ejecutivas es la reaponsable de Atresmedia Studios, Sonia Martínez, junto a otros nombre curtidos en la producción como Emilio A. Pina y Juan Carlos Cueto. Los directores son Iñaki Mercero y Javier Quintas, en una ficción con abuntantes exteriores reales de la provincia malagueña.

En el reparto de Toy Boy también figuran otros nombres conocidos y casi recurrentes en nuestras series como el sevillano Pedro Casablanc, María Pujalte y la joven María Pedraza, además de otros sevillanos como José Manuel Seda y Elisa Matilla y otro debutante como Carlo Constanzia. Este relato de bajos fondos, lujo y tiburones es una de las bazas firmes de Antena 3 que dará la vuelta al mundo en Netflix.