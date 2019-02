Ucrania renuncia a Eurovisión

Ucrania, dos veces ganadora de Eurovisión, no participará en Tel Aviv en la edición de este año después de que los ganadores del concurso nacional se negaran a firmar un contrato que les exigía renunciar a actuar en Rusia.

La cadena pública ucraniana, NOTU, se ha dirigido al organismo organizador, la EBU(UER, el acrónimo español), justificando “la politización” del concurso nacional, después de que la cantante ganadora, Maruv, renunciara este lunes a representar a su país “por presiones políticas y censura”. “Soy ciudadana ucraniana, pago impuestos y amo a Ucrania con toda sinceridad. Pero no estoy dispuesta a actuar bajo lemas que convertirían mi participación en el concurso en una campaña de promoción de nuestros políticos”, denunció Maruv en su cuenta de Facebook.

La renuncia de la ganadora fue secundada el martes por el segundo clasificado, Freedom Jazz;y también por el tercero de los elegidos en el certamen, Kazka; y los cuartos, Brunettes Blondes. “No necesitamos una victoria a cualquier precio. Nuestra misión es unir a la gente con nuestra música, no crear división”, defendió el grupo Kazka. Estas renuncias en cadena dejaron sin respuesta a la dirección de NOTU, que reconoce en su nota oficial que podía haber elegido a un cantante que no hubiera participado en el concurso nacional, pero que eso habría sido una falta de respeto hacia los espectadores que participaron el sábado en la votación de la gala nacional. La cadena no llegó a consultar al quinto clasificado, Yuko, grupo que recibió antes del concurso el respaldo público del presidente ucraniano, Petró Poroshenko.

En su defensa, NOTU protesta por los “lazos de los artistas con la industria del espectáculo en el territorio del Estado agresor (en referencia a la vecina Rusia), que en el quinto año de conflicto siguen siendo muy estrechos”. El escándalo de los representantes ucranianos estalló el mismo sábado cuando el jurado acribilló a preguntas políticas a los concursantes entre los que debía salir el representante eurovisivo. Los participantes debían responder si consideraban que la península de Crimea, anexionada por Rusia, es territorio ucraniano.

El jurado se ensañó en especial con el dúo Anna y María, dos hermanas gemelas oriundas de Crimea que se negaron a reconocer que la península había sido anexionada, ya que la madre de estas artista trabaja en el Gobierno de la región autónoma. “No podíamos ni imaginar que de un país con principios europeos nos encontraríamos en una especie de Unión Soviética en la peor de sus épocas, cuando a los niños les obligaban a renunciar a sus padres”, denunciaron las intérpretes, que quedaron últimas.

Maruv renunció porque no aceptaba la prohibición de actuar en territorio ruso hasta tres meses después del certamen que se celebrará en mayo en Tel Aviv. No podía realizar declaraciones o acciones de contenido político, ni afirmaciones que “pudieran poner en duda la integridad territorial y la seguridad de Ucrania”. El contrato también prohibía improvisar sobre el escenario, obligaba al intérprete a ceder los derechos de autor o pagarse de su bolsillo el viaje a Israel, exigencias que en caso de ser ignoradas acarrearían una fuerte multa. “Cuando miles de héroes mueren en el frente por la integridad territorial de Ucrania, el Estado debería estar representado por artistas dignos, patriotas de Ucrania, que se dan cuenta de su responsabilidad”, proclama el Ministerio de Cultura de Ucrania.