Antena 3 estrenará el miércoles 'Veo cómo cantas'

Antena 3 ya ha puesto fecha de estreno a una de sus principales bazas del otoño, Veo cómo cantas. La cadena ha fijado el lanzamiento de este nuevo talent, producido por Warner Bros IPTV y conducido por Manel Fuentes, para el miércoles a las 22.45 horas.

La elección de la tercera noche de la semana tiene lógica, pues es la misma que había venido ocupando Mask Singer 2 hasta finales de julio. Por el momento se desconocen el resto de apuestas que programarán Mediaset y TVE. Como anticipo, el canal ha lanzado una pieza de cuatro minutos para presentar las claves de este formato, adaptación del original de la productora CJ ENM, nació en Corea del Sur (como Mask Singer), y ya ha sido adaptado con éxito en países como Estados Unidos (FOX), Reino Unido (BBC), Alemania (RTL) y Países Bajos (RTL4).

Veo cómo cantas es un guessing show musical en el que, con la ayuda de asesores famosos y un artista invitado, un concursante tendrá que adivinar si unos "cantantes misteriosos" son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Sólo por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario.

El equipo de asesores está compuesto por Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo. Con la ayuda de pistas, de la opinión y comentarios de estos asesores, y del artista invitado diferente en cada programa, el concursante luchará por un premio en metálico para el que necesitará buenas dosis de intuición, de análisis de los detalles y de buen humor.

Veo como cantas es la versión en español de I Can See Your Voice, de origen surcoreano. Llega a nuestras pantallas de la mano de Antena 3 tras el gran éxito de Mask singer, con el que pretende seguir alcanzando grandes picos de audiencia. España es el séptimo país en adaptar este contenido y Atresmedia ha ido un paso por delante para que ninguna otra cadena se le adelante al adaptar este talent show.

Pablo Abelenda, productor ejecutivo de Warner Bros IPTV, explicó en el festival de televisión de Vitoria (FesTVal) que el plató ha acogido "actuaciones brutales". "Ha sido un escaparate muy bueno de gente con talento", añadía Manel Fuentes, en su nuevo cometido en Atresmedia antes de tomar las riendas de la novena edición de Tu cara me suena.