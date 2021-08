Vuelve Sexo en Nueva York: Las primeras imágenes de Carrie y Mr Big

Cómo lleva anunciándose desde principios de año, una de las series más rompedora y explosiva de finales de los 90 vuelve a la pequeña pantalla para hacer que nuestros corazones vuelvan a latir con nostalgia y emoción.

'And just like that…' es el nuevo título de este reboot que cuenta con la participación de tres de las cuatro protagonistas gloriosas de esta memorable producción. Como ya se anunció hace unos meses, podremos volver a ver a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis). Actrices que según ha anunciado la revista 'Variety' podrían llegar a cobrar hasta un millón de dólares por episodio.

La inconfundible Samantha Jones interpretada por Kim Catrall no formará parte de este elenco poniendo un poco tristes a los fans más fieles de la serie pero nada podrá acabar con la ilusión de ver pasear a nuestras ahora cincuentañeras favoritas por las calles de New York.

Aunque de lo que no cabe ninguna duda es que los nervios están a flor de piel al tener más datos sobre esta ansiada producción. La última actualización se ha producido estos días al salir a la luz varias imágenes del rodaje de la serie donde hemos podido ver a nuestros queridos Mr Big y Carrie juntos.

Estos días se ha producido la grabación de algunos episodios por las calles de Nueva York lo que ha permitido inmortalizar algunas escenas de los protagonistas.

En las instantáneas podemos ver a Sarah Jessica Parker con un increíble conjunto compuesto por una camiseta negra, una falda de lunares y la compañía de un tocado. Por otro lado, Chris North aparece con un elegante traje de chaqueta en la línea de lo que hemos podido ver en la serie. Ambos espectaculares.

Cada vez se hace más larga la espera por poder visualizar este reencuentro que constará de 10 episodios y que nos hará transportarnos veinte años atrás con una mezcla de añoranza y felicidad.

Grandes ausencias y nuevas incorporaciones

Es obvio que todo el mundo se hace la misma pregunta, ¿por qué no vuelve Samantha al reencuentro? Tras muchas especulaciones y teorías finalmente el motivo por el que Kim Cattrall no participa en el reboot no es otro que su mala relación con Sarah Jessica Parker.

Pese a ser uno de los personajes más queridos y aclamados por la audiencia, no ha sido motivo suficiente para querer participar en la esperada serie.

Aunque en la pequeña pantalla Samantha y Carrie eran casi como hermanas, la realidad es que las actrices no se hablaban prácticamente desde el rodaje de la segunda temporada. Mostrando una relación de carácter estrictamente profesional.

Por otro lado, este revival trae consigo algunas caras nuevas que se sumarán al clásico elenco de Sexo en Nueva York.

La producción contará con la interpretación de Sara Ramírez, conocida por su papel en Anatomía de Grey y también Sarita Choudhury (Homeland).