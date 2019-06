Zachary Quinto: "el terror nos hace viajar a nuestros miedos"

La cadena AMC estrena este miércoles a las 22.30 la serie de terror NOS4A2 (Nosferatu), basada en la novela de Joe Hill, hijo del prolífico Stephen King. No es una adaptación de la historia del vampiro de Murnau. El nombre de la ficción procede de la matrícula de un individuo inmortal, Charlie Manx, que ronda por Christmasland secuestrando a niños para alimentarse de ellos. Zachary Quinto, Mr. Spock en las nuevas entregas de Star Trek, es el camaleónico actor que da vida a este personaje que cambia de aspecto, con una joven que va a su caza, Vic (Ashleigh Cummings). El actor estadounidense habló para este periódico en la presentación de la serie de AMCen Madrid.

–¿Por qué se arriesga a un personaje como Charlie Manx?

–Obliga a una transformación total, a una caracterización muy complicada. Leí la novela de Hill y quería asumir el desafío.

–Usted habla de una gran complejidad psicológica.

–Charlie es un personaje que se sirve de los niños y cree que les ayuda. Sufrió maltrato de pequeño y piensa que los niños no deben sufrir más. Es un enigma y una amenaza. Lo de NOS4A2 es un broma de Hill. Es una historia propia que no tiene nada que ver con el clásico del cine.

–¿Cómo es su caracterización?

–Han fichado al mejor, Joel Harlow, de AmericanHorror Story, donde también trabajé. Estaba disponible y pudimos construir la personalidad de Manx. Íbamos añadiendo elementos al rostro, al cuerpo. El equipo iba perfilando según mi interpretación. Nos retroalimentamos hasta dar con el tono.

–¿Ha descubierto con su personaje nuevas vertientes del mal?

–Siempre me ha interesado explorar en el lado oscuro de la gente. Yo tengo tiempo y dinero para tratar mis terapias. Crear personajes como este me ayuda a conocerme. Y por supuesto que te arriesgas a que salgan partes oscuras de ti.

–¿Ha rebuscado en su propia infancia?

–Hasta ese punto no. No tengo que buscar paralelismos con Charlie. Yo también sufrí la pérdida de mi padre. Pero fue porque falleció cuando yo tenía siete años.

–¿Faltan series de terror ahora que se hacen series de todo?

–El terror nos hace viajar a nuestros miedos. Es el origen de los cuentos. Con la televisión han pasado a un público masivo. Están surgiendo suficientes proyectos.

–¿Qué tipo de terror le gusta?

–El psicológico. El miedo es así más interesante.

–Y un hombre que secuestra niños ¿no es un asunto incómodo?

–No buscamos crear polémica. No contemplamos al público como un sujeto pasivo, siempre contamos cosas para sean una experiencia.

–Los directores piensan en usted para personajes oscuros...

–Deben encontrar en mí algo que les transmita esa oscuridad que buscan. No me canso, pero por supuesto no rechazo otro género.

–¿Qué le gustaría probar?

–He regresado a la televisión al cabo de cinco años con otra serie de terror y ha sido porque merecía la pena. No me importaría hacer, por ejemplo, una comedia.

–¿Seguirá en una segunda temporada como Charlie Manx?

–No lo sé. Yo estoy ya agradecido con esta oportunidad. No me gustaría hacer series que se extiendan durante mucho tiempo. Quiero tener una carrera amplia y variada. Me gustan las miniseries y algo como NOS4A2 permite hacer otros proyectos.

–Con un personaje así ¿hasta cuándo se le queda dentro?

–Al momento. Yo me quito los personajes de inmediato. No me los llevo a casa. En este caso sólo me lo tenía que arrancar de la cara.