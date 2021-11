Cuatro años de Chiquito de la Calzada en el recuerdo

El 5 de septiembre de 1994, nada más volver de aquellas vacaciones, los españoles convirtieron en líder de audiencia a Chiquito de la Calzada. Lo que iba a ser en Antena 3 un programa de relleno para las devaluadas noches estivales, Genio y figura, se convirtió en un fenómeno a raíz de su principal cómico.

Tomás Summers aceptó el encargo que se preveía provisional cuando remataba en Canal Sur otro espacio de humor, Son risas y lágrimas, en el centro territorial de Málaga. No tenía claro cómo iba a ser ese programa de chistes, pero en el restaurante La Coquina de Torremolinos halló la respuesta. Aquel cantaor recortado animaba como nadie. Chiquito fichó por Antena 3 con una sola condición: no montarse en el avión.

Hoy se cumplen 4 años del fallecimiento del gran Chiquito, Gregorio Esteban Sánchez Fernández, y TVE le dedica el homenaje en Cómo nos reímos, a las diez de la noche en La 2. Aunque el malagueño se dio a conocer en la privada al poco se convirtió en presencia imprescindible en los especiales del resto de canales. Le faltaron reconocimientos a un andaluz que al poco de salir en la tele contagió con todas sus expresiones a todos los españoles. No hay nadie de este país que no haya dicho en alguna ocasión “no puedor, no puedor”, “condemor”, “tedacuén”, “fistro” y tantas palabras que forman un léxico único. Lo que hizo Chiquito no lo ha hecho nadie. Cómo nos reímos es un pequeño homenaje de una figura que merece más.

Y habrá que tener en cuenta a Tomás Summers, ahora sin proyectos. Si hubiera elegido otro lugar para aquel almuerzo a estas alturas nadie diría “hasta luego Lucas” con la mano en los riñones.

El surrealista narrador captó de inmediato la atención y la admiración nacional pese a que el directivo que encargó el programa, Ricardo Visedo, ponía de objeción a “ese señor que no se le entendía nada”. En realidad a Chiquito se le entendía todo. Disfrutó de casi treinta años de una popularidad que encontró cuando tenía la edad para jubilarse. Y desde entonces, pegada a la pantalla, se quedó también la gaditana Paz Padilla.

Genio y figura estaba presentado por el mago Pepe Carrol, cuya estrella se difuminó al poco tras fichar por Telecinco. El fracaso en Aquí no hay quien duerma le avivó una depresión de la que no se recuperaría hasta su fallecimiento en 2004. “Era un triángulo: Paz, Pepe y Chiquito”, insistía el propio Tomás Summers sobre el programa en el que se dio a conocer el del barrio de la Trinidad. Pero había que engrosar un programa de dos horas semanales. Para tener plantilla suficiente, entre titulares y concursantes, tuvo que hacer un prolongado casting por toda España, aunque incidiendo por Andalucía. Aquel programa fichó a Manolo Mármol y Felipe Segundo, que estaban en Canal Sur, más Pilar Sánchez, Juan Trujillo o El Gran Fali. Nunca sospecharían que en aquel año iban a ser los presentadores de la gala de Navidad.

Genio y figura tuvo un año de gloria. Al verano siguiente la cosa estaba desgastada. No había chistes en el universo para tantas semanas, aunque una selección de actuaciones se convirtió en una de las cintas de VHS más vendidas del año. La caída del programa fue llegando con el cambio de nombre. Un conjunto valenciano presentó la titularidad registrada de “Genio y figura”, que se transformó en Ingenio y locura. Lo presentaba Bertín Osborne, pero el fenómeno se desinfló aunque Chiquito tuvo bastantes años por delante para seguir con su estilo y sus esperadas palabras llegando a protagonizar incluso tres películas.

El 'Cómo nos reímos' de hoy

El mencionado programa de La 2 dedica un capítulo monográfico al gran humorista malagueño con ¡Viva Chiquito!. El programa destacará especialmente su particular forma de contar los chistes, con los mejores momentos recuperados del Fondo Documental de RTVE.

Gregorio falleció el 11 de noviembre de 2017 pero su figura se hizo inmortal por ser él mismo. Creó un diccionario y un vocabulario propio, que todavía a día de hoy pasa de generación en generación. Las palabras en “chiquistaní” adquirieron carácter de patrimonio nacional.