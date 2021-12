"Un aspirante de 'MasterChef' debe ser natural"

Tras concluir MasterChef Celebrity 6 este lunes, MasterChef 10 comienza a andar en una edición en la que la productora Shine Iberia quiere contar con todos aquellos que nunca se han atrevido a presentarse pero que sí los puede animar un familiar, un amigo. El confinamiento llevó a récords la presentación de aspirantes en la pasada edición, con unos 15.000 andaluces. Participar en la siguiente edición en La 1, a por el sucesor de Arnau, tiene luz verde y todos los candidatos pasarán por la mirada de Esther González.

–El programa habla de una próxima décima edición ‘especial’.

–Estamos trabajando en muchas direcciones para la selección de aspirantes. Lo que queremos es que MasterChef 10 lo eliges tú: a veces nos han dicho que un familiar cocina bien pero no se atreve. En este año queremos que la gente se apunte por recomendaciones de la familia y amigos. Que nos presenten al candidato perfecto y lo estamos moviendo con los 2,5 millones de seguidores que tenemos en las redes. Y al mismo tiempo abrimos la convocatoria a todos los que siempre han tenido interés por participar.

–El confinamiento disparó las vocaciones por la cocina...

–Fue un super-récord: 70.000 aspirantes, de los que más del 20% eran andaluces. A Sevilla llegó sólo un centenar en una seleccion muy ardua y ahora queremos llegar a concursantes a los que nunca hemos llegado.

–¿Cómo son esos aspirantes ‘perfectos’ que ustedes buscan para MasterChef?

–Buscamos como siempre gente que tenga pasión por la cocina. Podrán ahora mismo cocinar mejor o peor, pero que les guste con pasión. En el programa damos un doctorado en cocina, la técnica se va adquiriendo. Buscamos a gente que quieran cambiar su vida por la cocina.

Exigencias "No sólo queremos grandes cocineros sino también participantes que sepan comunicar"

–¿Y qué otros factores juegan para seleccionar?

–Es absurdo pensar que el componente televisivo no cuenta para la selecciçon. No sólo queremos grandes cocineros sino también participantes que sepan comunicar. Buscamos profesiones distintas, procedencias distintas, edades, que sea cada uno recordado por determinadas cosas. Por supuesto que es impotante estar delante de la cámara y no quedarte mudo.No podemos permitirnos tener un conursante tímido sin hablar.

–En la selección final nos imaginamos que ya tienen todas esas cualidades.

–Los 50 finalistas ya han pasado un par de entrevistas conmigo. Se supone que pueden hacer un buen papel pero el desafío es cómo reaccionarán en un plató gigante con un montón de cámaras.

–¿Hay concursantes que tardan más en arrancar?

–Cada participante tiene su recorrido. Hay algunos concursantes que son más explosivos y llaman la atención desde el primer día y otros necesitan más tiempo de integrarse. Nuestro equipo habla con ellos todos los días, estamos encima para que todo funcione.

–¿Y suele tener favoritos?

–Nunca quiero hacer quinielas mentales. Cuentas con alguien que parte con buena estela pero entra en el equipo perdedor y con un postre queda al final eliminado. Hay momentos en que el mejor se encasquilla.

–Pero hay vocaciones absolutas, como Carlos Maldonado,

–Por el programa han pasado 160 concursantes y poco han sido como Carlos. Esa rabia cuando no le salían las cosas, ese perfeccionismo. Montó Raíces y es un orgullo que tenga una estrella Michelin. Carlos, como corresponde a la gente grande, es muy humilde. Me insiste en que si no fuera por MasterChef no hubiera dado el paso.

El León come Gamba "Lo de Alberto Sempere, en aquel momento grabando, nos pareció un despropósito. Y no veíamos la proyección que iba a tener"

–Hasta de los fallos, como el León come Gamba, la audiencia es capaz de sacar los mejor. Han pasado años y aún se recuerda.

–Lo de Alberto Sempere, en aquel momento grabando, nos pareció un despropósito. Y no veíamos la proyección que iba a tener. Salió en la prensa de todo el mundo. Al principio el chico estuvo en shock pero estuvo en la final con el resto de sus compañeros y al final se recuerda más el león.

–¿El español es uno de los jurados más consolidados del formato?

–Es una terna prácticamente perfecta, por lo que supone cada uno. Jordi, con esa mirada de acero; Samantha, que responde al negocio, aporta calidez; y Pepe creo que es una figura que los niños lo adoran. Pepe tiene verdad, tiene un gran valor como comunicador.

–Ha llegado el momento de presentarse, ¿qué recomendaciones daría a un aspirante?

–Lo más importante: no impostar, no editar el vídeo. Queremos ver cómo son, que ean lo más naturales posible. Hay que currar los platos y cerrar el cuestionario lo antes posible. Vamos a ver cada vídeo, pero tenemos un calendario apretado. En mi equipo no somos muchos, pero todos son muy buenos... Nos tomamos muy en serio la selección. Hacemos una criba. presencial de unas cien plazas por cada sitio. Llegar ahí es ya un triunfo.