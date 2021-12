Los 14 aspirantes a Eurovisión, con dos solistas andaluces

Los 14 aspirantes al Benidorm Fest, la preselección española para el Festival de Eurovisión 2022, se han presentado en este viernes. Junto al anuncio del dúo Azúcar Moreno con Postureo, que volverán a aspirar a hacer un buen papel en Europa como ya hicieron en 1990 con Bandido, otros 13 intérpretes de distintos géneros musicales y procedencias han pasado la criba de entre un millar de canciones propuestas. Todos tienen el objetivo de alcanzar Turín, sede del festival en mayo.

El 23 de diciembre se conocerán todas las canciones seleccionadas, aunque algunas de ellas, como Secreto del Agua, tema principal de la docuserie de TVE Lucía la Telaraña ya se pueden conocer. En este caso la intérprete es Blanca Paloma, escenógrafa que ha debutado así en la música comercial con un tema melódico compuesto por ella.

"Secreto de agua" es el primer tema que ha grabado Blanca Paloma en un estudio y... ¡Es uno de los que participa en el #BenidormFest! #ElFestivalQueQuieresDescubre más sobre la canción de la serie documental "Lucía en la Telaraña" de @rtveplay https://t.co/FwZeXCkH7K — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) December 10, 2021

Entre los solistas andaluces seleccionados hay dos nombres con aspiraciones. Por un lado Marta Sango, con Sigues en mi mente. Esta cantante de Torre del Mar fue séptima en Operación Triunfo 2018 y tiene la experiencia de haber pasado por el musical La llamada, la eclosión en escena de Los Javis. Su voz potente se ha lucido en temas como este Por ti.

Marta Sango (@martaot2018) es una de las 14 artistas que participará en la preselección de España para Eurovisión con el tema "Sigues en mi mente". #ElFestivalQueQuieres | #BenidormFesthttps://t.co/fjcdfE24NN — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) December 10, 2021

Y por otro el puertorrealeño Gonzalo Hermida, que a sus 27 años llega con sólidas credenciales como compositor con más de 80 temas editados, y como cantante. Su tema con dirección a Turín se llama Quién lo diría. Ha creado composiciones para Malú, Sergio Dalma, Pastora Soler o India Martínez. Su primer disco, Ignífugo, con Natural en primer plano, ha sonado en plataformas y escenarios.

Gonzalo Hermida interpretará el tema "Quién lo diría" en el #BenidormFest | #ElFestivalQueQuieres"Quién lo diría" es un tema de pop melódico que "expresa la esencia pura de un reencuentro"https://t.co/2irwoOe1du — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) December 10, 2021

Además, en la relación están...

Chanel, con Slo mo, una actriz y cantante cubana que ha participado en series y musicales. Los compositores son internacionales y han trabajado para Madonna o Mariah Carey.

Desde Chile llega con electropop Javiera Mena y su tema se llama Culpa. Ya cuenta con una nominación a un Grammy Latina y cuenta con seis discos. Es de las pocas canciones que ya han sido ya publicadas. Aquí está el vídeo de Culpa.

La barcelonesa Luna Ki también es una aportación de pop electrónico con su tema Quiero morir. En 2019 lanzó su primer éxito, Septiembre, recibiendo la atención de medios como Vogue o Billboard.

Luna Ki es unx de lxs ‘artist to watch’ a nivel nacional. Medios como Billboard, Vogue o Metal se han hecho eco de su trabajo y coinciden en una misma cosa: Luna está creando el sonido de una nueva generación. 👉https://t.co/0ogQvgS4a2#BenidormFest | #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/kSkrg3dY3r — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) December 10, 2021

Por parte del rap y la poesía musical se ha seleccionado al madrileño Rayden, artista fusión que también cuenta con colaboraciones con Rozalén, Pablo López y ha estado nomimado en los EMA MTV. Calle de la Llorería es tu tema, tal como anunció ya en Radio Nacional.

El folk gallego de Tanxugeiras presenta Terra. Este es un trío de las gallegas Sabela, Olaia y Aida. Música étnica de aires celtas renovados, con sonidos tradicionales. Cuentan con discos y experiencia para defender su tema de identidad local.

Sabela, Olaia y Aida forman el grupo @tanxugueiras y representan a mujeres fuertes, valientes y empoderadas a través de sus música folclórica gallega.👉https://t.co/mcgMLDQAN4#ElFestivalQueQuieres | #BenidormFest pic.twitter.com/X6xS77nHaO — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) December 10, 2021

El pop de las boyband está representado por Unique, con Mejores. Ritmos latinos y con identificación con ídolos de la música urbana, la formación la integran Mat, Armand, Gio y Valen.

Los eurofans tienen los ojos puestos ya en este homenaje a Raffaella Carrá que puede ser acertado en la sede italiana. El grupo de Orihuela Varry Brava, con seis discos publicados y 13 años de trayectoria, ha sido seleccionado con el desenfadado Raffaella, estilo discotequero de principios de los 80 en la mejor línea de la italiana homenajeada. Óscar Ferrer, Aarön Sáez y Vicente Illescas son sus componentes.

El madrileño Xeinn con Eco llega con una balada electrónica. Este intérprete ha creado numerosos covers y es una figura pujante en Youtube con más de 18 millones de reproducciones. En este año publicó su primer disco, con once temas que son la carta de presentación para su participación en el Benidorm Fest.

Una mallorquina, Sara Deop, llega con Make you say. Esta cantante pop fue finalista con 13 años en La Voz Kids, su inicio precoz de carrera. Los compositores del tema trabajaron para Dua Lipa o Little Mix.

Sara Deop ha lanzado dos canciones en el mercado, "Zero drama" y "Bye bye".Detrás de su canción hay autores que han compuesto para artistas como Dua Lipa, The Saturdays y Little Mix.Más 👉https://t.co/T9OONGUSSx#ElFestivalQueQuieres | #BenidormFest pic.twitter.com/aSl2GaqhkI — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) December 10, 2021

Y por último una de las grandes favoritas y propuesta desde hace meses por los eurofans, Rigoberta Bandini. Su canción: Ay Mama. La barcelonesa es cantautora y también actriz de doblaje (entre sus personajes, Mérida de Brave). Se dio a conocer con el heterodoxo tema In Spain we called Soledad y se puso en el punto de mira para que fuera más pronto que tarde representante española en Eurovisión. En enero aspirará a meterse en la final.