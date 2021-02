El autor del rótulo contra la Princesa sigue con la ironía sobre la Corona

El responsable del autor del rótulo contra la Princesa de Asturias este miércoles, "La Princesa de Asturias se va de España, como su abuelo", Bernat Barrachina, asegura que ha sido despedido de la productora del programa La hora de La 1. Lo ha comunicado en las redes acompañándose del vídeo del rey Juan Carlos por su accidente de Bostwana en un momento de crisis nacional. Barrachina sigue empeñado en continuar con el sarcasmo pese a las disculpas desde TVE. Sólo Podemos y los independentistas ponen en cuestión lo sucedido.

El periodista cesado, que anteriormente fue jefe de prensa de Badalona con el PSC en el gobierno, dice "me han despedido, como al abuelo de Leonor". Barrachina, no obstante, no habría sido despedido del programa, sino que ocupará otra labor, tal como dijo ayer la administradora única, Rosa María Mateo.

Barrachina fue subdirector de Tonterías las justas y trabajó en otros formatos de la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador, Siete y Acción, con El Hormiguero, por supuesto, entre sus proyectos. Antonio Montilla sería el otro periodista autor del rótulo que habría sido recolocado.

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

Barrachina ha venido formando parte desde septiembre del programa estrella propuesto por el actual director de TVE, el periodista catalán Enric Hernández, que elevó a la meteoróloga Mónica López como líder de las mañanas, en un espacio de producción externa que cuesta 103.000 euros al día.

Sólo un titular desafortunado como el de este miércoles ha permitido al programa La hora de La 1 destacar en estos meses, con unas tertulias donde sobresalen las tesis y opiniones en favor del Gobierno. Los índices de audiencia no acompañan ya que Mónica López está muy lejos de Ana Rosa Quintana, en Telecinco, y Susanna Griso, en Antena 3, en línea con lo que sucede con los Telediarios, que son tercera opción.

En este mismo miércoles El programa de AR anotó 725.000, 19,1% y Espejo público en su segundo tramo, 505.000, 11%. La hora de La 1,302.000, 9,6%, en la media de la cadena, mientras el posterior Las cosas claras, con Jesús Cintora, está por debajo, 6,6% y 736.000 en la antesala del Telediario 1. Para imponer La hora de La 1 llegó a cancelarse un espacio veterano de prestigio de la parrilla de La 1 como Los desayunos.

El titular sobre la Princesa sólo ha venido a poner en plano un programa donde son dudosos los contenidos por línea editorial y calidad. El coste del matinal pone en evidencia una situación de despilfarro por su poca aceptación, tal como sucede con la programación creada por Enric Hernández sólo para Cataluña en La 2 que es vista por menos del 0,5% de los espectadores catalanes.

Rosa María Mateo, única responsable de RTVE, admitía que fue "grave error" lo sucedido y que RTVE seguirá "con la defensa de los valores constitucionales y de las instituciones del Estado y sobre todas ellas, la Corona". Ante esta respuesta Pablo Echenique, desde Unidas Podemos, objetaba "el despido" de los periodistas responsables del rótulo.

La directora y presentadora de La Hora de la 1, Mónica López, abría este jueves el programa pidiendo disculpas por el error. "Hoy queremos pedir disculpas, tal y como se dijo ayer, al poco de producirse este error; RTVE lamenta profundamente lo ocurrido y mantiene su compromiso con las instituciones del Estado", subrayó Mónica y aludió al relevo de sus cargo de "los autores de esta equivocación".

"Desde hoy se está hablando mucho de este programa, incluso en la portada de algunos periódicos, por un rótulo que apareció en el tramo final del programa cuando hablábamos de que la Princesa Leonor estudiará el Bachillerato en Gales", admitió López.