'La que se avecina', quién sigue, quién se fue

De Montepinar a la ficticia calle Conturbernio (nombre además de la productora que elabora la serie). Bienvenido a Aquí no hay quien se avecina. No, no se va a llamar así la conocida ficción de Mediaset pero sí es una vuelta atrás de La que se avecina a su orígenes, Aquí no hay quien viva. El primer éxito 'vecinal' de los hermanos Laura y Alberto Caballero.

La que se avecina se transforma en una renovada relación de personajes, algunos de siempre y otros nuevos, que se arremolinan en un bloque que evoca el barrio de Chamberí o de Salamanca en Madrid

La temporada 13 de La que se avecina, en Contubernio 13, se estrenará en la plataforma Prime Video el 18 de noviembre, con los tres primeros episodios, antes de su pase en abierto en Telecinco.

Mediaset ha presentado el nuevo lugar de la ficción, un portal más clásico que el exterior de urbanización de Mirador de Montepinar. Y la intención, como es santo y seña en la ficción que ha tenido más redifusiones en la TDT, es el humor políticamente incorrecto.

Entre las situaciones más extremas, las que vivirá el matrimonio Recio, interpretado por Jordi Sánchez y Nathalie Seseña, que se van a vivir ahora a un piso que no da a la calle y que es contiguo a un restaurante chino.

Fermín Trujillo y Bruno (Fernando Tejero y Luis Merlo) ahora conviven y el espetero se encargará de la cafetería-librería del pianista, lo que será causa de conflictos continuos.

Y a modo de 'chicas de oro', ahí se encontrará Loles León, como Menchu, que regresa beligerante coo su añorada Paloma de Aquí no hay quien viva, y con doña Fina, a cargo de Petra Martínez, revalorizada al aparecer en esta serie. Menchu tendrá a su lado a su hija, Yoli, que interpreta Miren Ibarguren.

El separado matrimonio de Amador-Pablo Chiapella y Maite-Eva Isanta, seguirán siendo fuente problemas. De los más veteranos también continúan Vicente Maroto-Ricardo Arroyo, y su hija en la ficción, Lola (a cargo de Macarena Gómez) y Coque-Nacho Guerreros, que a ver si ha mejorado económicamente. Y Carlos Areces prosigue con Agustín, su tipo de personalidad múltiple.

Entre los nuevos personajes:

Mamen García, de Señoras del HAMPA, es Victoria Rafaela Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón, marquesa de Francavilla y Sacromonte. Esta aristócrata está en la ruina, pero nunca olvida sus orígenes. Será el punto de conexión con doña fina.

Sin embargo, en el acomodado edificio hay un fotógrafo que le van bien los negocios y será el imán de las envidias de todos. Este personaje, Óscar Sierra, lo encarna el actor sevillano Félix Gómez.

Los que no están:

José Luis Gil, no puede interpretar a Enrique Pastor y se encuentra convaleciente de un ictus; como también Cristina Medina, Nines, que ha estado tratándose un cáncer. En el caso de Vanesa Lorenzo, que desde la primera temporada ha interpretado a Raquel (y ya procedía de La que se avecina), ha dejado la serie por otros proyectos que ya tenía en agenda y que le impedían incorporarse al rodaje.