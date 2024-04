Este político británico de los tiempos de Margaret Thatcher descubre Andalucía en una docuserie

El canal Buenviaje, en AMCSelekt y plataformas de pago como Movistar Plus +, Orange o Vodafone TV, estrena esta noche a las diez Andalucía con Michael Portillo. Esta docuserie es una ruta junto al periodista y ex dirigente político británico Michael Portillo, hijo de un refugiado republicano y que alcanzó cargos de responsabilidad con los gobiernos de Margaret Thatcher y su sucesor a principios de los 90, John Major.

Divulgador de los culturales, gastronómicos y naturales de nuestro país, en dicho canal estrena su última ruta, por el sur y sus principales ciudades. En La 2 se han ofrecido algunas de sus docuseries, como la de viajes en tren. Es un viajero y divulgador incansable muy popular entre sus paisanos.

En las entregas de esta producción británica Portillo visita a fondo la Alhambra en Granada o disfruta de la Feria de Agosto en Málaga para conocer más de cerca un paisaje que tanto disfrutan los británicos como la Costa del Sol. También recalará en la Mezquita de Córdoba y se perderá por sus calles; recorrerá la costa de Huelva tras las huellas de Cristóbal Colón; participará también en la regata de grandes veleros en Cádiz, paseando por una ciudad que tanta huella dejó en América; y en Sevilla descubrirá su catedral y otros monumentos de la capital andaluza.

En total esta nueva docuserie Andalucía con Michael Portillo consta de seis entregas, estrenadas cada lunes en el canal Buenviaje y puestas bajo demanda en el servicio AMC Selekt. Entregas de cada una de dichas capitales andaluzas, de la mano del ex dirigente conservador británico.

We're thrilled to have @portilloandhen, famed for his love & knowledge of the railways, on board for #RailAid2020! Michael has donated a signed copy of his new book #GreatestBritishRailwayJourneys for our Gala Auction. Find out more about our auction here: https://t.co/w7dD8CpJQ1 pic.twitter.com/1gNWV4ugmH