El canal Fox desaparece y cambia de marca ¿cómo se llama ahora?

Fox ha sido uno de los canales más vistos entre las plataformas de pago desde que comenzara sus emisiones hace 23 años en nuestro país y se encuentra en un lugar preferente en el mando para los espectadores de estos servicios. En el año 2001, cuando empezó su programación, formaba parte de Ono o de Canal Satélite Digital. Al cabo de ese tiempo este canal cambiará de marca, dentro de la estrategia de la compañía Disney, a la que pertenece esta franquicia de Fox y sus contenidos. El conglomerado de Murdoch vendió en su momento a Disney la mayoría de sus contenidos, incluido especialmente la animación Los Simpson, icono de su oferta.

El canal lineal Fox España tiene ahora una nueva marca: Star Channel y el cambio se producirá el 11 de marzo. Star es una de las divisiones de la plataforma Disney +, donde se encuentran los contenidos de series, películas y documentales dirigidos a adultos. De esta forma se potencia esa denominación y línea de formatos.

The Walt Disney Company España desvela que Star Channel, con su correspondiente identidad visual releva a Fox y estará así disponible en Movistar Plus+, Vodafone, y Orange, entre otros operadores. Su parrilla habitual estará formada por los títulos actuales, con ficciones veteranas como Los Simpson, Shin Chan o CSI Las Vegas y las nuevas temporadas de otros éxitos recientes como 911, NCIS Hawai o FBI: Most Wanted, más otros estrenos previstos desde Estados Unidos. así como muchas otras novedades.

Star Channel ocupará la misma ubicación que Fox en las plataformas españolas. Star es una de las 6 marcas disponibles en el servicio de streaming Disney+ junto a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. "Star Channel seguirá siendo el hogar del entretenimiento más taquillero, con estrellas de primera línea de los mayores Estudios del mundo", ha comunicado Simón Amselem, consejero delegado de The Walt Disney Company para España y Portugal.