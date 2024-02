¿Quién es el carnavalero que ha tenido tanto éxito parodiando a Risto Mejide?

Por una vez en su vida Risto Mejide ha hecho gala de sentido del humor auténtico y en su programa Todo es mentira ha contado con la presencia de quien se lució en los carnavales de Tenerife poniéndose en una esquina haciendo de jurado de Got Talent. Un conseguido disfraz cuyo vídeo supera ya los 2 millones de visionados. Ha sido el tipo más comentado del Carnaval tinerfeño y Risto ha querido conocer, y homenajear, a quien ha triunfado imitándolo con ingenio y ha conectado con él, en plena calle, en Todo es mentira, el informativo satírico de la sobremesa de Cuatro.

Edei Martín es el joven que se animó a hacer de jurado en una esquina sin sospechar que se iba a apelotonar la gente en la calle para actuar y que él diera el visto bueno.

"¿Cómo ha sido ser yo?", le cuestionaba Mejide. "Cambié diversión por curro. En el Carnaval sales por lo general, vas con tus amigos. Aquí, imposible. Pones la mesa y la silla y venga gente, gente, gente que actúa, que canta... fue brutal". resume su noche de sábado. "Ahora entiendes por qué no haría eso gratis ni borracho", fue la respuesta del jurado real de Got Talent.

"Fue algo distinto, épico. Ve un Carnaval diferente. Y las piernas no las tienes doloridas... Intenté irme, pero la gente no me dejaba, porque hacía cola", relataba este martes en Todo es mentira el imitador. "Ponía la mala nota y me decían que no, que es un sí, yo no doy pases de oro", comentaba Edei con guasa.

"Es un homenaje del que me siento honrado", reconoció Mejide a quien le ha parodiado con tanta aceptación en la calle.

Sobre cómo se le ocurrió la Edei, el canario relató en el programa: "Fue algo curioso. En una comida familiar, mi sobrina Miriam se deja las gafas de sol sobre la mesa y me las pongo. Y la familia guarda silencio y me dicen todos "eres Risto", y las mesas de al lado, igual". "Pues para mí es un no", le replicaron en plena risa en aquel restaurante. Se le quedó el momento y preparó corriendo el disfraz para este pasado fin de semana. Pero en lugar de ir a la zona de vestidos y máscaras se fue a la zona de bricolaje del supermercado. "La mesa es un andador de ancianos", revela. Tuneó ese andador para convertirlo en pupitre luminoso.

"Te lo has currado ¿Tú vendrías aquí a hacerme el trabajo?", le preguntó Risto en Todo es mentira. Edei estaría encantado, Risto debería delegar, como hacen los políticos todo el tiempo.

El presentador y publicista tenía una curiosidad: "¿Has ligado mucho siendo yo?"

La repuesta de Edei daba una pista sobre cómo acabó la noche. "Si vienes aquí controlas algo", respondió entre risas de todo el equipo. Risto, tan poco afortunado en el amor en los últimos años, habrá tomado nota.