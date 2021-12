Charlie Cox volverá a ser Daredevil en el MCU

Daredevil fue la primera serie surgida de la efímera alianza entre Marvel y Netflix, un proyecto paralelo pero con pequeños guiños al por entonces embrionario Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El Hombre Sin Miedo interpretado por Charlie Cox, con el magistral Wilson Fisk/Kingpin de Vincent D’Onofrio como villano, tuvo un brillante paso por la plataforma de streaming, pero la serie fue cancelada tras su tercera temporada (tras la ruptura del acuerdo con Netflix y ante la entonces inminente llegada de Disney+) y de ellos nunca más se supo.

Desde el adiós de Daredevil, sin embargo, siempre se ha especulado con el regreso de sus principales personajes como miembros de pleno derecho del UCM. Y, por fin, parece que ha llegado el momento de ver al Diablo de Hell’s Kitchen de Charlie Cox mezclándose con el Universo Marvel. El máximo responsable de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confirmado en declaraciones a Cinemablend que “si vieras a Daredevil en las próximas cosas, Charlie Cox, sí, sería el actor que interpreta a Daredevil. Dónde, cómo y cuándo está por verse”.

El máximo responsable de la división cinematográfica de La Casa de las Ideas no da pistas de cuándo veremos de nuevo a Cox en la piel de Matt Murdock, pero estas declaraciones refuerzan la extendida teoría de que el abogado ciego debutará en el UCM como aliado de Peter Parker en Spider-man: No Way Home.

Cox no será, además, el único en regresar pues el Kingpin de Vincent D’Onofrio es una de las sorpresas que se guarda bajo la manga la serie Hawkeye de Disney+. En el último capítulo ya pudimos oír su voz en un recuerdo de Maya López/Echo, hija adoptiva de Fisk en los cómics. El círculo se cierra… y Daredevil está muy cerca de unirse, por fin, al UCM.

Queda la incógnita de si regresarán también en algún momento otros personajes de Marvel vistos en las series de Netflix. el Punisher de Jon Bernthal es el que cuenta con más papeletas de regresar. Sin embargo, la compañía podría apostar por el reinicio de algunos personajes para darles un nuevo enfoque en el UCM, caso de Iron Fist.