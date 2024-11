El control de RTVE por parte del Gobierno y sus socios supera el requisito del Congreso

En un proceso iniciado de manera ejecutiva a las pocas horas de suceder la tragedia de Valencia, el Gobierno y sus socios siguen adelante para la colocación de sus candidatos en el nuevo consejo de administración de RTVE. Once representantes vinculados al PSOE, a Sumar y a las formaciones nacionalistas que sustentan a Pedro Sánchez, que han pasado entre el martes y el miércoles por la comisión de Nombramientos del Congreso. Dicha comisión ha avalado la idoneidad de los once aspirantes al consejo pactados entre PSOE y sus socios, y con la ausencia del PP, que no ha votado al abandonar el martes este órgano, y de Vox, que se ha pronunciado en contra.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha instado a los diputados a valorar la idoneidad de los once vocales propuestos. Por 180 votos a favor y 33 en contra la comisión ha dado luz verde a la idoneidad.

En sus comparecencias los candidatos, en su mayoría de perfil político como ex portavoces de altos representantes, han expresado una serie de lugares comunes de compromiso y deseos de mejorar los contenidos de la cadena pública.

José Pablo López, cesado en abril como director de contenidos, será el nuevo presidente de RTVE tras culminar este proceso y con un futuro prespuesto de 1.500 millones de euros. Será sin duda una parrilla cara que se baremará ante la repercusión de la audiencia y en su infuencia política. Cada consejero pasa a dipsoner de un abultado sueldo de 109.000 euros al año, 20.000 euros más que la nómina del presidente del Gobierno. Tras estos once aspirantes del Congreso, el Senado presentaría los cuatro consejeros restantes y donde elPPtiene mayoría. El decreto-ley que reconfigura el funcionamiento del consejo de RTVE se trazó para que se amoldara a las condiciones actuales del Gobierno para tener bajo control la corporación.

Los consejeros avalados son José Pablo López (PSOE), Esther de la Mata (PSOE), Mercedes de Pablos (PSOE), Rosa León (PSOE), Angélica Rubio (PSOE), Miquel Calçada Mikimoto (Junts y designado personalmente por Carles Puigdemont), María Teresa Martín (Sumar), Marta Ribas (Sumar), Mariano Muniesa (Podemos), Sergi Sol (ERC) y María Roncesvalles Solana (PNV), conglomerado de siglas que dirigirá ahora el destino de la cadena pública española.