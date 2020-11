“Este corto habla de la violación en pareja, existe un tabú en este tema”

Con motivo del Día contra la Violencia de Género, el miércoles 25, el canal Cosmo y la productora La breve historia se ha unido en un corto titulado Lo de aquella noche, con una historia sobre violencia sexual, presentado ayer y que se estrenará dicho día, a las diez de la noche.

Javier Morgade es el protagonista junto a Claudia Traisac. Este actor ha aparecido en Sin identidad o El nudo, en Antena 3; La verdad y Desaparecidos en Telecinco o Seis Hermanas en TVE. Lo último, Alguien tiene que morir, de Netflix, y The Mallorca Files en la BBC.

–¿Qué narra Lo de aquella noche?

–Habla de la violación en pareja. Existe un tabú cuando se trata este tema. A nadie en su sano juicio le gusta pensar que haya podido agredir sexualmente a alguien. Hay que hacer un ejercicio de aceptación, perdón y aprendizaje, y creo que este corto contribuirá a ello. Interpreto a Joel y estoy de celebración con Diana. En los silencios de nuestros besos oímos nuestros pensamientos. Bajo la superficie descubrimos la verdadera relación de la pareja.

–¿Le motiva hacer un corto?

–El corto aporta poder transmitir un mensaje o idea en un periodo breve y de manera eficaz.

–Es un buen soporte para generar mensajes sobre la violencia de género...

–Ayuda a transmitir un mensaje de manera concisa y eficiente. No es como leer o asistir a una charla, que también es importante y necesario. Aquí, y en este caso, vemos a dos personajes que viven una situación con la que nos podemos sentirnos identificados.

–¿Qué le pareció el guion?

–Quise dar visibilidad a un tema tan importante que muchas veces no recibe la atención que merece. La causa, la temática, son necesarias. Lo que más me gustó del guion es que va un paso más allá. No se queda en el típico “hay hombres que abusan de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres”. En este guion vemos a una pareja que se quiere, con sus más y sus menos y en la que, aun habiendo amor, el hombre antepone sus necesidades a las de su pareja. Su inseguridad le lleva a forzar a su pareja.

–¿Cómo es Claudia Traisac?

–Es un gran descubrimiento. Conocía su trabajo, la había visto en varios proyectos pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con ella. Es encantadora, cercana y se preocupa por su trabajo.

–¿Cómo fue la grabación?

–Había que estar atentos. Todo el equipo se había hecho su prueba de covid y cuidamos todo con mascarillas y con las medidas de prevención necesarias.

Ante la violencia sexual dentro de la pareja "El chantaje emocional existe, es duro y difícil para ambas partes, y es un camino que nadie debería querer recorrer"

–¿Cómo fue el rodaje?

–Diría que fue un rodaje fluido, marcado por el frío. Era de noche, hacía fresquito y los planos en el agua fueron un reto, pero mereció la pena. Tiritamos y disfrutamos a partes iguales.

–¿Cómo es Joel, su personaje?

–No creo que Joel desee en ningún momento hacer daño a Diana. Simplemente tiene un problema de gestión emocional. Es inseguridad pura y dura, pensamientos en bucle que le provocan una ansiedad con la que no sabe qué hacer. Sospecha que Diana tontea con otros chicos, y en lugar de trabajar con la idea de “si está conmigo aquí y ahora, es porque quiere, ha decidido estar conmigo”, empieza a pensar en todo lo que tiene que demostrarle para que vea que él es la mejor opción, y en todo lo que él espera recibir de ella. Aquí empieza el problema. Sin que Diana lo sepa, Joel ya espera algo de ella.

–¿Conoce casos en personas sometidas a violencia de género en general y especialmente abusos dentro de la pareja o en un grupo de amigos?

–Por supuesto. Eso es lo duro y por eso tratar este tema es necesario. El chantaje emocional existe, es duro y difícil para ambas partes, y es un camino que nadie debería querer recorrer.

–¿Cuál es el mensaje que cree que el corto quiere transmitir al espectador?

–Que esto existe. Que esto pasa. Que tenemos que trabajar como sociedad en identificar estos comportamientos, aprender y evolucionar para poder ser más felices y tener relaciones verdaderamente sanas y reales.

–¿Cuáles son sus próximos proyectos profesionales?

–Ahora mismo estoy grabando la serie Alma de Netflix y no puedo contar mucho más. Estoy muy contento y creo que estamos haciendo una buena producción.