El creador de 'Dos vidas': "Falta reconocimiento a las mujeres"

Josep Cister (La otra mirada, Acacias 38) es el creador y productor ejecutivo de la serie que en dos planos temporales reúne las vivencias de una abuela en la Guinea colonial de los años 50, Carmen;y su nieta, en el tiempo actual, Julia, que encuentra el legado de su antepasada. Dos vidas es una producción de Bambú (Velvet, Fariña) para La 1 y que en el episodio de este viernes vivirá una situación muy dramática que hará saltar por los aires los sentimientos de las protagonistas.

–Una serie diaria ambientada en dos épocas, con exteriores en Canarias que ambientan la antigua Guinea Española convierten a Dos vidas en un proyecto singular y complejo.

–Es así, una serie como esta tiene una preproducción muy planificada, son dos unidades que han de trabajar con ritmo y con todo escrito con bastante tiempo de antelación. Y cada día grabamos un capítulo, no se puede parar.

–¿Cómo surge la historia de estas dos mujeres, de esas dos vidas?

–Fue la necesidad de llevar a la sobremesa de TVE algo distinto. Queríamos contar historias de mujeres valientes y atrevidas. Qué mejor que una conexión de abuela y nieta, una nexo intergeneracional que empuje un proyecto en el presente.

–¿Tenía inspiración para el papel de Carmen?

–Yo lo he vivido en mi caso, tengo abuelas que tenían varios hijos y hacía tantas cosas que parecía sencillo llevarlo todo adelante. Pero no lo es cuando lo comprobamos de adultos. Las mujeres siguen además peleando como antes pero hay aspectos en la sociedad en los que no hemos avanzado tanto. Sigue habiendo un rol de la mujer en el que siguen haciéndose cargo de todas las parcelas de la familia. Son madres, son trabajadoras, administradoras, psicólogas, confidentes...

"La serie es un reconocimiento plasmado en las conexiones entre mujeres. Yo me he sentado a escuchar a mis abuelos"

–¿Los hombres seguimos sin darles el reconocimiento?

–En nuestra cultura todavía falta reconocimiento a las mujeres, de que encuentren el lugar que les corresponde, En los años 50 las mujeres movían el mundo sin que se notara. Y ahora, que se han conseguido metas, siguen haciendo lo mismo.

–¿Su serie es también un reconocimiento a nuestras abuelas, madres? ¿y a los abuelos?

–Es un reconocimiento plasmado en las conexiones entre mujeres. Yo me he sentado a escuchar a mis abuelos. A todos nos ha gustado viajar a otras épocas a través de sus historias orales. Es lo que sucede en Dos vidas.

–¿Tuvo a una abuela viajera?

–El personaje de Carmen lleva el nombre de mi abuela. No vivió en Guinea pero sí fue muy viajera. En una época en la que no era tan usual estuvo en un montó de sitios. Le gustaba hablar de sus viajes por Rusia, México, Japón. Mi abuela Carmen era una mujer curiosa. Trabajaba en el campo y le gustaba viajar. No lo tenía fácil, pero se empeñó en recorrer el mundo.

–Para los que se sumen a la serie ¿En qué punto se encuentra Dos vidas al cabo de dos meses? –La historia se encuentra en un momento interesante. En el capítulo de este viernes se va a vivir algo que cambiará el rumbo de las dos historias. Va a haber una muerte inesperada que conmociona a los dos mundos.

"La abuela es una mujer valiente, que se enfrenta a todas las normas. y Julia se ve reflejada en ella para seguir sus pasos en los tiempos de hoy"

–¿Escogió Guinea como el lugar más aventurero para una española 70 años atrás?

–Guinea era el lugar más llamativo de nuestra historia reciente. Era además un microcosmos una burbuja. Los años 50 en España aún eran muy grises, de reconstrucción y en Guinea se vivía con espíritu emprendedor, cosmopolita. Se vivía más de cerca las tendencias internacionales. Allí había unos felices 50 que aquí en España no existía.

–Un lugar donde una mujer sí podía ser emprendedora entonces.

–Carmen tiene una fábrica de madera y uno de los chicos de allí elabora unos muebles singulares que pueden tener mercado en Europa. La abuela es una mujer valiente, que se enfrenta a todas las normas. y Julia se ve reflejada en ella para seguir sus pasos en los tiempos de hoy. Carmen en 1950 acaba salvando la fábrica de su padre. Julia descubre que su abuela abrió un taller de muebles y en medio de la España vaciada ella quiere hace lo mismo.

–¿Cómo fue reconstruir Guinea en Canarias?–La serie se grabó en el parque de Anaga, en Tenerife, y en el Puerto de la Cruz, fue un rodaje complicado. Si hacer una serie diaria ya es difícil, hacerla en pandemia es heroico.

"Hay talento en los actores andaluces. Ahí están los nombres de Silvia Costa, Esperanza Guardado, Sebastián Haro, Iván Méndez"

–¿Las localizaciones lo complicaron aún más?

–En la mayor parte de las localizaciones no teníamos cobertura. Era la sensación de trabajar sin tener las herramientas habituales. No tener cobertura al final nos permitió disfrutar más del rodaje y concentrarnos. Después el choque de graba r en la Gran Vía, para escenas en los tiempos actuales, fue un impacto.

–En Dos vidas hay una gran presencia de andaluces.

–En las pruebas que hacemos en Andalucía se nos desbordan las previsiones, en todas las provincias, lo han comprobado para esta serie Eva Leira y Yolanda Serrano que son dos de las grandes directoras de casting de este país. Es inagotable. Hay mucho talento entre los actores y también entre los técnicos. Hay duende, genialidad. Ahí están los nombres de Silvia Costa, Esperanza Guardado, Sebastián Haro, Iván Méndez. Es una gran cosecha de actores andaluces. Son todos muy talentosos y hay que verles.