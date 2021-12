Lo que cuenta 'And just like that...'

HBO Max estrena en este jueves los dos primeros capítulos de la continuación de Sexo en Nueva York, spin off con el título And just like that... (Simplemente así, se traduciría al español).

Regresan así por las calles más selectas de Manhattan las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, es decir, Carrie, Miranda y Charlotte. Le falta una pata a la mesa y no estará en los diez primeros episodios de esta continuación. Kim Cattrall se ausenta como Samantha. La actriz británica se distanció de Parker, la más mimada siempre por la producción, en la anterior etapa, con las dos secuelas en el cine (2008 y 2010). La serie original se emitió entre 1998 y 2004.

Cattrall tuvo enfrentamientos con miembros del equipo y no hubo insistencia para se sumara a esta prolongación que producen las tres actrices principales y Michael Patrick King, creador de la historia originaria junto a Darren Starr, adaptando la obra de Candace Bushnell.

El trío seguirá atravesando nuevos dilemas en el ámbito del amor y en sus carreras profesionales. Mujeres con más de 50 años dispuestas a seguir teniendo experiencias.

Entre los intérpretes que se suman a And just like that... se encuentra por supuesto Chris Noth, John Mr. Big Preston, y principal amor de la protagonista, así como el recientemente fallecido Wilie Garson, el confidente Stanford Blatch, el mejor amigo del trío. Garson murió el 21 de septiembre debido a un cáncer, meses después de concluir las grabaciones.

Se suma Sara Ramírez (Anatomía de Grey) en el papel de una cómica monologuista que es homosexual y que entablará amistad con Carrie ya que acude a sus club a seguirla.

Karen Pittman (The Morning Show) o David Eigenberg (Chicago Fire) son otros de los secundarios que aparecerán en la entrega doble con la que los seguidores de Sexo en Nueva York se reencuentran así con sus tramas.