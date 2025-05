Cuenta atrás para Eurovisión 2025: los siete mejores momentos de Melody en su camino hacia la final

El momento ha llegado. Dentro de poco, Esa Diva volverá a subirse al escenario de Eurovisión para interpretar una canción que, más allá de sus tintes biográficos, es un canto al empoderamiento que emana de la sencillez. Melody, aquella niña prodigio de los 2.000 que hizo bailar a toda una generación con El baile del gorila, aspira ahora a conseguir el micrófono de cristal como representante de España.

Independientemente de la música, lo cierto es que su energía y empuje han cautivado a un público cada vez más entregado. Y no es para menos. Desde que ganó el Benidorm Fest, ha protagonizado encuentros divertidos, entrañables e inspiradores; así como también una larga lista de memes virales casi imposibles de olvidar. Por ello, a las puertas de la gran final en el estadio de Basilea (Suiza), hacemos un pequeño repaso por algunos de los mejores momentos de Melodía Ruiz Gutiérrez, nuestra diva, en su camino hacia aquí.

El 'helicóptero', un paso de baile internacional

La victoria de Melody en el Benidorm Fest fue toda una alegría. Sin embargo, también sirvió para presentar un paso de baile por el que inevitablemente será recordada: 'el helicóptero'. Hablamos de ese movimiento capital capaz de generar todo tipo de controversias. Eso sí, nadie más que ella podía convertir algo tan trivial en un mensaje inspirador.

Durante la primera semifinal del concurso no lo hizo, pero ha dejado las puertas abiertas a que tal vez lo veamos en la final de Eurovisión. "¿Tú crees que a Lady Gaga le importa lo que digan los demás?", ha planteado la artista sevillana en una intervención recogida por Eurocharla, entendiendo 'el helicóptero' como algo fuera de lo común. "Si lo hago, bien; y si no lo hago, lo peor que podemos hacer en la vida es limitarnos por lo que nos digan los demás".

Una diva en la alfombra roja de los Goya

Miles de memes vieron la luz cuando resurgió con más fuerza que un huracán sobre la alfombra roja de los Goya. En pocas palabras, es Melody. Y si de alguna manera vamos a recordar esta edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España es por su canto de Esa Diva colándose en todas las entrevistas.

El curioso encuentro con el representante de Noruega

Además, Eurovisión se caracteriza por ser puro espectáculo y establecer lazos entre los diferentes candidatos. Sin embargo, lo que pocas veces pasa es, de países tan distantes, tengan procedencias tan cercanas. Es el caso de Melody y el "noruego - medio malagueño", Kyle Alessandro.

"Hi, my name is Melody. I'm from Spain...", comienza a decir ella para presentarse a su competidor, hasta que él la interrumpe: "Pero ¿por qué me estás hablando en inglés, si yo soy de Fuengirola". Como pudimos ver en un vídeo publicado por RTVE, Melody se quedó perpleja.

'De Pata Negra' internacional

Y si se trata de compartir con otros candidatos, qué menos que enseñarles a bailar uno de sus primeros éxitos: De Pata Negra. En concreto, Suecia y Finlandia repitieron los pasos de aquel éxito español de los 2.000. Un momento que seguramente se quedará para el recuerdo.

"Andalucía es internacional"

Melody tiene grandes ambiciones, pero siempre ha llevado sus orígenes en el corazón. Nacida en Dos Hermanas (Sevilla), la artista no ha dudado en responder a un reporter con el zasca más viral de todos. "¿Eres una diva andaluza o internacional?", le ha preguntado, a lo que ella sencillamente ha dicho: "Andalucía es internacional". No hacen falta más explicaciones.

"Vamos a soltar la bomba"

Desde luego, a Melody nunca le ha faltado entusiasmo y sus ganas de darlo todo se transmiten más allá de cualquier pantalla. Por eso, cuando se suba al escenario de Eurovisión, son muchos los que la estarán apoyando en cada paso de baile. Como ella misma dijo al ganar el Benidorm Fest, ahí sí que "vamos a soltar la bomba".

Melody actuará en sexta posición, después de varias baladas. Así, teniendo en cuenta que Eurovisión comienza a las 21:00 horas, su actuación no llegará hasta las 21:35 horas, aproximadamente. Será entonces cuando Esa Diva se encienda de nuevo para dar lo mejor de sí en el escenario del estadio St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) durante la 60ª edición del certamen.