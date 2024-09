David Broncano está imparable y logra un 20% de cuota, superando a 'El Hormiguero' en 300.000 espectadores

La Revuelta ha irrumpido de manera asombrosa. No se recuerda un fenómeno así en la televisión reciente, sencillamente impactante, con un apoyo generacional de los menores de 35 años. Su tercera entrega, con el escritor Juan José Millás y al antropólogo Juan Luis Arsuaga de invitados, se ha convertido en lo más visto del miércoles, logrando unos datos brillantes. David Broncano reunía a 2.548.000 espectadores, 19,9%, prácticamente un 20%, y se despega en más de medio punto de El Hormiguero de Antena 3. El espacio de Pablo Motos llevaba a los coaches de La Voz, Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú, con 2.257.000, 18,2%. En Telecinco Babylon Show se despedía con emoción tras ser cancelado a las 13 entregas y no haber entrado en liza por las audiencias del access prime time. En la entrega de ayer, con Alejo Sauras, mejoró ligeramente con 473.000 espectadores, 3,6% de cuota. Latre cerró diciendo "no hemos hecho la guerra, sino televisión, lo hemos hecho con todo el amor".

El nuevo espacio de La 1 (con más 5,8 millones de usuarios únicos) ha encontrado un rápido éxito al adelantar la franja de entrenimiento a las 21.40, recortándose la duración del Telediario 2. Una medida polémica que sin embargo ha sido bien acogida por el público. Los invitados de Broncano presentaban su libro La conciencia contada por un sapiens a un neandertal , antropología y humor en las intervenciones de ambos y con alusión a la competencia en un rótulo donde se decía "que en El Hormiguero están hablando de física cuántica". En esta entrega que ha sido lo más visto del miércoles también intervinieron Jorge Ponce y Yunez Chaib. El minuto de oro se producía a las 22.15, con 2.831.000 fieles ante el espacio de Broncano.

En la la segunda noche de competencia entre La Revuelta y El Hormiguero ya se llegó a una victoria del programa La 1 por número total de espectadores. El espacio de Broncano reunía en su segunda entrega, con Najwa Nimri 2.127.000 espectadores, 17,5% de cuota, conviriténdose incluso en lo más visto del día; mientras que el programa de Motos sumaba 2.103.000, 17,4% con Javier Cámara de invitado.

Ya en la noche de estreno se intuía que podía haber una disputa reñida, que sería confirmada con la tendencia de martes y miércoles. El Hormiguero, con Victoria Federica, registraba un excelente 23%, con casi 2,9 millones de espectadores en esa noche de rivaiidad mientras La Revuelta se estrenaba con más de 2,1 millones, 17,1% de cuota.

Babylon Show se quedaba el lunes fuera de juego con 3,1%, confirmándose su cancelación ayer poco antes de la emisión.

En la competencia consolidada de la franja, First Dates en Cuatro reunía 1 millón de espectadores, 7,9%; y el concurso de La 2, Cifras y Letras, 464.000, 3,9%, un gran dato para la media de La 2.