La debacle de La 1: de 'Menudos Torres' a 'Enred@d@s'

El espacio culinario Menudos Torres anotó este martes 209.000 espectadores, 4% de cuota, algo menos de la mitad del matinal, La hora de La 1. El cine de La 2, por ejemplo, registra por encima del espacio de cocina que a su vez reúne a una cuarta parte de lo que a esa hora se encuentran sintonizando Telecinco (Ya es mediodía) y Antena 3 (Arguiñano) y muy por debajo del Al rojo vivo de La Sexta. Pero Menudos Torres no es el único bache que tiene la parilla de La 1, que se encuentra cada vez con menos referentes y sin atisbar el 9% de cuota.

El espacio Corazón, que regresó a la sobremesa en este año, apenas suma más allá del medio millón de seguidores, 5,7% y el Telediario 1 de Ana Blanco ya está por debajo de dos dígitos y con un millón de fieles acumula menos de la mitad que el informativo líder de la sobremesa, el de Antena 3 con Sandra Golpe. Por debajo de la cuota media de La 1 se encuentran las series de tarde (Downton Abbey y Servir y proteger) y España Directo.

El desastre es mayor en el access prime time con el nuevo relleno Enred@d@s.

La 1 no puede permitirse estar tan alejada del público y con contenidos que tampoco brillan. El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, acaba de relevar a la máxima responsable de contenidos. Amalia Martínez de Velasco ha sido sustituida por el ex director general de Telemadrid, José Pablo López. Tiene mucha tarea por delante en una reforma integral de la parrilla de La 1 a lo que debe sumarse una renovación en los Telediarios, piezas fundamentales en una cadena pública y que no está funcionando.

La caída de Menudos Torres era evidente y es sólo un rasguño de todo lo que hay que curar en la programación de TVE. El relevo será un concurso ya previsto por la anterior dirección, Te ha tocado, con Raúl Gómez, que no mejoraría las asténicas cifras de La 1.