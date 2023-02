La declaración de amor de una ‘instagramer’ de 82 años a José Yélamo en pleno directo

José Yélamo desata pasiones. El presentador gaditano de La Sexta Xplica ha vivido un curioso momento cuando ha sido piropeado por una mujer del público. María del Carmen Valencia, una instagramer de 82 años (@la.yaya.maricarmen), ha atraído la atención del presentador de la tertulia política de la Sexta con sus piropos y halagos en pleno directo.

El flechazo de una 'instagramer' de 82 años con José Yélamo en directo: "Es que me gustas" https://t.co/mRJeqoZwd2 — laSexta Xplica (@laSextaXplica) February 12, 2023

El conductor del programa, sorprendido por la situación le ha dado el turno de palabra porque pensaba que quería añadir su versión sobre el tema que estaban abordando. “No, no. Es que me gustas”, le ha dicho María del Carmen con una sonrisa. Yélamo se ha quedado estupefacto ante tal ataque de espontaneidad. “Esto sí que no me lo esperaba yo”, le ha contestado el gaditano. La instagramer ha continuado con sus piropos al presentador. “Estás muy guapo cariño. Eres más guapo en persona”. Finalmente ambos se han fundido en un abrazo ante los aplausos y las risas de los presentes en el plató del programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Desafío (@eldesafioa3)

José Yélamo es uno de los rostros de moda y más queridos de Atresmedia. Esta semana ha concursado en El Desafío para acumular puntos en el casillero de Jorge Blanco, lesionado en los ligamentos de la rodilla. El presentador de La Sexta Xplica se ha enfrentado a uno de los complicados retos que propone el programa de Antena 3. El gaditano se ha tomado con humor su designación como sustituto del preparador físico de las celebridades. “Yo entiendo que este programa en la búsqueda de un perfil físico similar a Jorge Blanco habéis pensado en mí”, le dijo con ironía a su amigo Roberto Leal.