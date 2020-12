¿Por qué deja de emitirse 'Andalucía a dos voces'?

Andalucía a dos voces, espacio nocturno de entrevistas y debate de Canal Sur, se va ya de vacaciones y regresará en enero, dejando en su hueco a Centenarios, con historias de los andaluces más mayores, como una mujer de 106 años, la protagonista de hoy. Andalucía a dos voces, conducido por Silvia Sanz y Blanca Rodríguez ha anotado a lo largo de los jueves muy por debajo de la media de la cadena (8,1% en estos momentos). Tras arrancar con el presidente y el vicepresidente de la Junta, han pasado casi todos los consejeros aunque fue la parlamentaria ex podemita Teresa Rodríguez la que atrajo a más audiencia. Aquel espacio del 12 de noviembre congregó a 204.000 seguidores, 6,9%.

El 16 de septiembre arrancaba andadura con el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (que fue visto por 105.000 espectadores, 4,3%, de los mejores datos de la temporada), anunciándose entonces la presencia del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, que fue llevado al 1 de octubre.

La edición del vicepresidente Juan Marín registró 99.000, 4,7%. En la edición del jueves 8 de octubre, cuando estuvo el consejero de Educación, Javier Imbroda, este espacio interesó a 83.000 seguidores, 4,3%,

La entrega con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, la menos vista de la tanda. estuvo por debajo del 3%.

Curiosamente a lo largo de estas semanas no ha habido hueco para la presencia de ningún político socialista. Entre los invitados ha figurado el ex presidente José María Aznar pero no figuras andaluzas de la talla y trascendencia de Felipe González o Alfonso Guerra.