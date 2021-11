El documental sobre Dolores Vázquez se emitirá gratis en Telecinco

Telecinco echará en abierto el documental Dolores Vázquez: La verdad sobre el caso Wanninkhof que tuvo un éxito total en su estreno en la plataforma HBOMax. La docuserie sobre la enrevesada y truculenta historia de la joven asesinada en Mijas en 1999, y que ha tenido la participación de Toñi Moreno como productora ejecutiva, da el salto así a la pequeña pantalla en abierto.

En estos momentos no se conoce cuándo será emitida por la cadena de Mediaset. Su emisión es lógica al ser la productora su empresa participada Unicorn Content.

Producido por Toñi Moreno

"Para Dolores se paró su vida el 9 de octubre del año 1999 cuando se muere Rocío y luego cuando un año después la detienen. Y se ha parado de verdad. Ha vivido como en un bucle. Cuando yo la llamo y me siento con ella veo que no ha cambiado nada", contaba a Efe la periodista Toñi Moreno, productora ejecutiva del documental, quien cubrió el suceso en sus primeros años de profesión para un canal local de Andalucía.

El caso se remonta a 1999, cuando la joven Rocío Wanninkhof de 19 años desapareció en Mijas (Málaga) y, tras varias semanas de búsqueda y con los medios de comunicación volcados en el caso, apareció su cadáver.

Sin sospechosos claros y ante una gran presión social, Dolores Vázquez, ex pareja de su madre, fue detenida sin pruebas claras y, después de un juicio plagado de irregularidades, un jurado popular la declaró culpable de un "crimen pasional". Pasó 519 días en la cárcel hasta que se ordenó la repetición del juicio.

Sonia Carabantes

Entre tanto, en 2003 apareció en Coín (Málaga) el cuerpo sin vida de otra adolescente, Sonia Carabantes. La policía encontró a su asesino, el británico Tony Alexander King, y al cotejar las muestras con el caso Wanninkhof se descubrió que era el mismo culpable y Vázquez quedó exculpada.

"Pienso que toda mi vida se la debo a Sonia Carabantes y no hay noche que no piense en ello", apunta Vázquez en el documental que en el que ha participado porque necesita "que la gente sepa más del caso y que esto no vuelva a ocurrir".

"Este documental se hace para que aprendan los que vienen nuevos. Ella, una cosa que me decía es que la gente que está estudiando derecho no conoce su caso. Ni la gente que estudia periodismo. Que no vuelva a pasar, esto es lo que pretendemos", apunta Moreno sobre este documental, que "destapa las desvergüenzas de nuestro país".

"Nadie hizo bien su trabajo, ni yo misma. Yo también la juzgué como periodista. Ni los periodistas, ni los jueces, ni los investigadores hicieron bien su trabajo", apunta la comunicadora, haciendo alusión al "circo mediático" que se organizó en torno al caso, impulsado en gran parte por las frecuentes apariciones televisivas de la madre de Rocío, Alicia Hornos, quien hoy todavía sigue acusando a Vázquez de estar implicada.

Alicia Hornos sigue acusándola

Hornos también aparece en el documental, defendiendo su versión. "Alicia para mí fue otra víctima. A ella le contaron que esta mujer había matado a su hija. Y ella utilizó todos los instrumentos que pudo como madre porque se creyó la versión de la Guardia Civil. Yo creo que Alicia sabe perfectamente la verdad, que las dos se han querido mucho y que son víctimas de todo lo que pasó", apunta Moreno.

En Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof se hace además alusión a los vagos motivos que la llevaron a prisión, entre ellos su sexualidad, en una época en la que la homosexualidad estaba fuera de toda normalidad.

"A esta señora se la detuvo porque tuvo muy mala suerte, hubo un cúmulo de errores, como el proceso de Kafka, que encajaban todos, por lesbiana, porque era dura en su gesto… Pero ya está. No había ni una sola prueba. Nadie logró ponerla en el lugar de los hechos", señala Moreno.