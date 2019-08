Elvis Presley tendrá una serie de dibujos animados en Netflix

La plataforma on line Netflix creará una serie de animación para adultos en la que el cantante Elvis Presley será el protoganista de la trama, como ha informado la revista Variety. La nueva producción se llamará Agent King y sus capítulos estarán ideados por la cineasta Priscilla Presley, ex mujer del cantante, y el rockero John Eddie bajo la supervisión de Sony Pictures.

Como su nombre indica, en la serie Presley será un agente secreto del gobierno estadounidense que deberá compaginar su lucha contra los enemigos de la nación y su papel como 'rey del rock and roll'. "Elvis Presley debe cambiar su mono blanco por una mochila propulsora cuando ficha de forma clandestina para un programa secreto de espionaje del gobierno, en el que debe combatir las fuerzas oscuras que amenazan al país que ama", indicó Netflix sobre el argumento en declaraciones recogidas por Variety. La propia Priscilla justificó la elección de la trama: "Desde que Elvis era un niño, siempre soñó con ser un superhéroe que lucha contra el crimen y salva al mundo", señaló la publicación. "Mi co creador, John Eddie, y yo estamos muy emocionados de trabajar con Netflix y Sony Animation en este increíble proyecto y tener la oportunidad de mostrarle al mundo un Elvis que no han visto antes", añadió la actriz y empresaria de la industria del entretenimiento, que estuvo casada con el artista desde 1967 hasta 1973.

El anuncio de la nueva serie llegó justo al final de la Elvis Week, un evento organizado en Memphis (Tennessee) que celebra el legado del artista justo en el 42 aniversario de su muerte. Agent King contará con Mike Arnold como productor ejecutivo, quien ya ha trabajado en otras series de animación para adultos como Archer y con Fletcher Moules como supervisor y coproductor ejecutivo. También serán coproductores ejecutivos Marc Rosen y Corey Salter, Priscilla Presley, John Eddie y Jamie Salter. Por su parte, el diseñador de indumentaria masculina John Varvatos creará todos los trajes y el vestuario que Elvis muestre en la futura serie de animación.