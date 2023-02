¿Cómo se encuentra José Luis Gil? Su hija responde

En noviembre de 2021 la vida del actor José Luis Gil cambió de manera radical. El intérprete de La que se avecina sufrió un ictus que lo mantuvo en estado muy grave en la UCI del Hospital Nuestra Señora del Socorro del Rosario de Madrid. Tras superar esos días críticos para su estado de salud se encuentra en pleno proceso de rehabilitación y cuidado en todo momento por sus familiares y amigos.

Su hija Irene Gil, que no se separa de su progenitor, le ha dejado un emotivo mensaje en sus redes sociales. Un apoyo vital para el conocido actor, que siempre estuvo al lado de su hija en sus peores momentos. “En 2006, cuando nació mi hija, la ingresaron unos días y yo tuve una depresión posparto tremenda. En 2012, me caí esquiando, me rompí la espina tibial, ligamento, un destrozo. Operación, escayolada 2 meses, 7 meses rehabilitando. Fueron dos momentos complicados, necesitaba ayuda y en ambos casos, me instalé en casa de mis padres. Ellos me cuidaron a mí y a mi familia. Ahora, son ellos los que necesitan mi apoyo y que les eche una mano. Aquí estamos, he venido a hacer lo que tantas veces ellos han hecho por nosotros. Y solo espero que pronto dejemos de ser necesarios aquí. Suma y sigue. No llueve eternamente”, ha escrito la hija del veterano actor junto con una fotografía en la que aparece José Luis Gil paseando con su nieta Valeria.

Un texto que demuestra el amor que procesa hacia sus padres, así como la importancia de la familia para superar los baches que la vida pone por el camino. Irene, que siempre ha contado con el apoyo de sus padres, es ahora quien no se separa ni un minuto de su progenitor. La recuperación del ictus isquémico es un proceso lento y arduo que poco a poco va superando el actor. El recién galardonado con el Premio Nacional de Doblaje ReTake comienza a ver la luz al final del túnel.

Compañeros de La que se avecina y de profesión han mostrado su apoyo al actor en la emotiva publicación de su hija. Palabras de aliento de Cristina Castaño, Cristina Medina, Nacho Guerreros o Ana Ruiz que están llegando al corazón del actor que se ha colado en nuestros hogares con míticos personajes como Juan Cuesta o Enrique Pastor.