El amigo de José Luis Gil que trabajaba como camarero cuando fichó por 'La que se avecina'

José Luis Gil cumplía 65 años hace unos días y se sigue reponiendo de su grave ictus con el apoyo de su familia. El querido actor, Enrique Pastor en La que se avecina, sufrió la dolencia hace un año lo que le ha impedido estar con sus compañeros para la temporada 13, en un edificio del centro de Madrid a partir de ahora, y que se ofrece en Prime Video y que regresará con el nuevo año a los lunes de Telecinco.

Los compañeros de Gil le echan de menos y le han recordado durante el rodaje y ahora que contemplan los episodios con la ausencia del dilecto político municipal Pastor.

Y también se echa en falta en estos capítulos a Víctor Palmero y a su personaje transexual de Alba Recio. La hija de Antonio y Berta no ha seguido en las nuevas tramas ya que el actor castellonense está centrado ahora en su faceta teatral.

El encargo de encarnar a Alba, que suponía muchos retos, le pilló por sorpresa a Palmero. Y no pensaba que su personaje estuviera en pantalla más allá de un par de apariciones en un solo capítulo. Lo que iba a ser una aparición episódica se convirtió en un personaje asentado en la serie. Ya le pasó a Nacho Guerreros con Aquí no hay quien viva, oportunidad que le ha permitido estar a lo largo de esta década y media en La que se avecina como Coque.

Víctor Palmero estuvo ocho temporadas como Alba Recio. Estuvo anteriormente en otra serie de comedia, en este caso en Antena 3, Con el culo al aire y con un serial juvenil para Mediaset, Yo quisiera. Cuando le propusieron ser Alba para La que se avecina el intérprete de Onda, Castellón, se encontraba trabajando de camarero en Madrid. Entendía que no le iban a surgir mejores proyectos interpretativos. Se mentalizó como tantos compañeros de escenario que no encuentran trabajo. "La primera impresión fue un shock ante la oferta que me propusieron. Me dio algo de vértigo. Nunca había hecho algo así. Me parecía divertido y arriesgado. En un principio sólo iba a ser para un capítulo, pero ese episodio le gustó mucho a Laura y Alberto Caballero y aquí sigo", explicó a Vitally el propio Palmero hace unos años.

El joven actor pasó de estar sirviendo copas a enfundarse los vestidos de la hija trans de los Recio, un personaje necesario para la serie y que venía a darle lecciones al intransigente de Antonio, el personaje de Jordi Sánchez. "La que se avecina pasó de ser una serie que yo veía con mis padres cuando era jovencito a verme de pronto dentro de ella. Empezar a tener tramas con gente como Jordi Sánchez, José Luis Gil, Nathalie Seseña era algo que nunca me había planteado", evocaba Palmero.

Alba Recio llegó a ser en la ficción la pareja de Enrique Pastor, todo un giro para que diera juego a las tramas de los respectivos protagonistas. Víctor y José Luis Gil mantienen una afectuosa amistad tras tantos años compartiendo platós, jornadas interminables y muchas escenas que desataban las risas de todos.