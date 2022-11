El estado de salud de José Luis Gil le juega una mala pasada

El día en el que ha regresado La que se avecina a Amazon Prime con nuevos capítulos hemos conocido que uno de sus actores más emblemáticos, José Luis Gil, ha sufrido un nuevo percance que se suma al ictus que tuvo que hacer frente hace aproximadamente un año. En este caso, el actor que da vida a Enrique Pastor se ha roto el dedo meñique debido a una caída doméstica. Así lo ha contado su hija, Irene Gil, a través de sus redes sociales junto a una fotografía con el brazo escayolado de su progenitor. “Hemos tenido un bache en el camino, celebramos el Día de la Almudena con un tropiezo y rotura de meñique. Ahora, energía no le falta, ha seguido rehabilitando y saliendo a tomar su cafelito", ha manifestado Irene.

El percance supone un nuevo revés para el conocido actor que lleva retirado de la vida pública desde que sufriera un derrame cerebral. Una recuperación de la que está saliendo de manera satisfactoria, pero que requiere de unos plazos debido a la gravedad del asunto. El actor mejora poco a poco y muestra una actitud positiva, tal y como relata su hija.

José Luis Gil, que no aparecerá en la temporada 13 de La que se avecina por motivos de salud, aparece en la fotografía tomando un café en una terraza de Madrid mientras señala algo con su mano. En la fotografía se aprecia el cabestrillo que tiene en su hombro para inmovilizar la zona lesionada. Muchos seguidores del actor, uno de los más queridos de la comedia vecinal, han querido mandar mensajes de ánimo. “Hacía tiempo que no le veía y me ha dado mucha alegría hacerlo. Os mando toda la fuerza del mundo” o “espero verte pronto en la serie, no será lo mismo sin ti”, rezaban algunas de las muestras de cariño.

El infarto cerebral mantuvo durante casi un mes ingresado a José Luis Gil. Desde su salida del hospital, el 26 de noviembre del pasado año, inició un arduo y lento proceso de rehabilitación. El actor está poniendo todo de su parte para salir hacia delante y quién sabe si volveremos a verlo en la pequeña pantalla más pronto que tarde para interpretar a su mítico personaje, Enrique Pastor.