El difícil momento de un amigo de José Luis Gil en 'Aquí no hay quien viva'

Pese a que han transcurrido más de quince años de su emisión, siempre con índices de audiencia que nunca se han podido igualar posteriormente, la memoria de Aquí no hay quien viva sigue fresca por sus reposiciones diarias en el canal Atreseries y por ser, aún, una de las series españolas más vistas en plataformas como Prime Video o Netflix.

José Luis Gil no puede trabajar en estos momentos por su complicado momento de salud. En noviembre del pasado año sufrió un ictus del que se está recuperando. Desde la familia se ha pedido privacidad para proseguir con el tratamiento. Todos los compañeros de profesión han venido lanzando mensajes de ánimo y esperanza.

La comedia de los vecinos de los hermanos Alberto y Laura Caballero, continuada por La que se avecina, que en su temporada que se está grabando regresa de nuevo a un edificio en el centro de Madrid, descubrió al gran público actores como Fernando Tejero, la veterana Mariví Bilbao o al doblado José Luis Gil. El zaragozano aunque ya había debutado en una ficción para Telecinco, Fernández y familia, en 1998, que pasó más bien de largo, encontró su gran popularidad en el presidente de esta nuestra comunidad en Antena 3, en 2003. Era el marido de Paloma, Loles León, y el matrimonio Cuesta se convirtió entre los más seguidos por la audiencia,

En la segunda temporada de Aquí no hay quien viva se incorporaba un veterano actor, como íntimo enemigo-amigo de los Cuesta, Santiago Ramos, en el papel de Juan Guerra, esposo de La Hierbas, Isabel Ordaz, que terminaría siendo la pareja de Cuesta tras la caída de Paloma (el productor José Luis Moreno prescindió por las bravas de Loles). Ordaz y Gil volverían a ser pareja en La que se avecina.

Santiago Ramos llegaba a la serie en 2004 con una larga trayectoria cinematográfica. Coincidió en la serie con María Adánez, hija de su actual esposa, la maquilladora Paca Almenara. El veterano se fue prodigando menos tras el éxito de Aquí no hay quien viva. No volvería a contar con un papel tan popular como el de Andrés Guerra y fue de los que no se incorporaron a La que se avecina.

Ramos, que tiene 73 años, tuvo su última aparición en TV en una serie de Telecinco, la dramedia, Familia, emitida en 2013 y que sólo estuvo una temporada en antena. Al actor se le detectó que tenia párkinson y está retirado de las cámaras. Tal como ha compartido María Adánez en las redes sociales, ejerce de abuelo de los hijos de actriz y está retirado, y feliz, aunque ya no esté en el candelero, como expuso su mujer, Almenara, y tuvo que aclarar a raíz de varias informaciones erróneas que hablaban de ruina económica. Ramos no puede trabajar en la interpretación porque su dolencia le ha afectado a la memoria.

La maquilladora ha aclarado que su marido está atendido y que cuenta con el respaldo de toda su familia, incluidos los siete hermanos del actor, "que están pendientes de él".