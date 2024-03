¿A qué espera Kate Middleton para salir en vídeo y aclarar todo lo que está pasando?

Kate Middleton asegura que por su culpa la foto prevista para este domingo felicitar el Día de la Madre, rodeada de sus hijos, apareció editada y con unos retoques que arruinaron la credibilidad de esa reacción. Lo que pretendía ser una respuesta en sí misma para acallar los rumores que elevaban la preocupación sobre su estado de salud se ha convertido en una pesadilla mayor para el palacio de Kensington y un callejón sin salida para la princesa en su entorno.

¿Por qué no sale la propia princesa de Gales en un vídeo aclarando todo y despejando dudas, asegurando que su recuperación va en camino? No está previsto y en estos momento, entre la parálisis y una preocupación aún mayor que hace una semana, no se atisba que la esposa del príncipe Guillermo calme los ánimos y el sentimiento de angustia colectiva. La edición de la foto, con más de una treintena de apuntes según expertos en imagen digital, sólo ha contribuido a hacer más espeso el telón que oculta la realidad de lo que está sucediendo en torno a la familia del príncipe de Gales. Incluso se han acrecentado los comentarios sobre una presunta infidelidad del príncipe que habrían afectado a la salud mental de su esposa. Todo va a peor desde la operación a la que fuera sometida Kate Middleton a mediados de enero, coincidiendo con el anuncio de la intervención de Carlos III que derivó en un cáncer detectado.

A falta de una nueva imagen que disipe al menos temores, la prensa británica en este martes ha dado su versión de cómo se gestó la polémica foto según lo filtrado por Kensington.

El Daily Mail señala que el príncipe de Gales como autor de la foto de su mujer e hijos tardó unos 40 minutos en la sesión en una dependencia familiar el pasado viernes por la tarde, con una cámara Canon que cuesta algo más de 3.000 euros. Pese a todo, la princesa no estaba contenta con el resultado, sobre todo por cómo aparecían sus hijos, y optó por hacer los retoques digitales, sin informar que lo había hecho cuando envió la foto a sus asesores de Comunicación de Kensington este sábado.

Nadie se habría percatado de los errores cuando la imagen fue compartida en las redes el domingo hasta que pocas horas después comenzaban a surgir las quejas en los medios y las agencias iban retirando al comprobar las chapuzas de esas alteraciones. Este lunes la propia princesa de Gales se disculpaba de lo sucedido... pero sin existir una imagen que aclare y calme en este contexto.