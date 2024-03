La princesa de Gales admite que manipuló la foto con sus hijos, sin mala intención

Han sido 24 horas de críticas continuas sobre los retoques que se observaban en la foto del Día de la Madre que el palacio de Kensington había compartido este domingo para esta feliz reaparición de Kate Middleton, la princesa de Gales, arropada por sus hijos.

A lo largo de este tiempo se detectaban 16 alteraciones injustificadas, y mal realizadas, en la foto con la que precisamente se había pretendido acallar rumores sobre la gravedad del estado de salud de la esposa del príncipe de Guillermo.

Ha sido un absoluto desastre del que había que responder y la princesa de Gales en primera persona ha sido quien ha debido disculparse de la foto que llegó a ser retirada por las agencias de noticias. La princesa Catalina reconoce que el resultado de la imagen ha generado confusión y justifica lo sucedido. Su marido había captado la instantánea de ella y sus hijos y ellas misma retocó la imagen porque está aprendiendo a editar fotografía. Una foto que dos meses después de su grave intervención quirúrgica ha originado más dudas sobre su estado de salud y más perplejidad sobre la falta de información en torno a los príncipes de Gales, justo cuando el rey Carlos III está tratándose de un cáncer.

"Como muchos fotógrafos aficionados, experimento ocasionalmente con la edición (de fotos)", ha justificado con aire de perdón la princesa Catalina. "Espero que todo aquel que lo celebrase haya pasado un feliz Día de la Madre", ha sido su conclusión.

