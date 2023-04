La esposa de Ion Aramendi hace la primera comunión junto a su hijo

El presentador Ion Aramendi, que conduce Reacción en cadena en las tardes de Telecinco y fue el primero en conducir El Cazador, el conocido concurso de La 1, estuvo el pasado sábado de celebración familiar. Su hijo que lleva su nombre hizo la primera comunión este fin de semana en Madrid. Y a su lado, su madre, María Amores, influencer, que lleva casada con Ion desde hace 12 años... y que también hacía la primera comunión. Sin querer robar protagonismo a su hijo en la ceremonia, ella también daba el paso 32 años después de haberse bautizado. Y recibió el primer sacramento cuando tenía 14.

Amores, salmantina, periodista y muy inquieta en las redes, lo ha explicado: sus padres no la bautizaron de pequeña para que en el futuro eligiera su religión. "Nunca fui a cole de monjas y mis padres no me inculcaron nada de esto", observa, y fue de adolescente cuando de la mano de su abuela Dorita quiso ser bautizada. "El día de mi bautismo el sacerdote me dijo que me vdía de sobra preparada para comulgar, que buscase un día importante para hacerlo", explica. Y no llegó ese momento hasta 32 años después en la ceremonia del pasado sábado, junto a su hijo, pero sin anunciarlo previamente para no interferir en el momento de su pequeño. "Fue muy emocionante, lloramos mucho", relata Amores, en una celebración íntima y con mucha espiritualidad, ha expresado.

Ion Aramendi y María tienen tres hijos, Ion, Lucas y Marieta. La pequeña nació el pasado verano y la madre tuvo que someterse a una operación tras unas complicaciones en el parto. Esa experiencia le marcó.

En esta semana también ha anunciado un proyecto para Mediaset junto a su esposo.