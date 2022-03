La eurovisiva Chanel impacta en TikTok y los noruegos la imitan

Mientras en las redes se debate sobre la calidad de la promoción de TVE para que animar a los espectadores a seguir a Chanel y aguardar un Festival de Eurovisión que se presenta con buenas expectativas para la canción española, la representante eurovisiva, Chanel Terrero, hace gala de su humor y de sus registros como actriz de comedia (estuvo, por ejemplo en la serie Gym Tony)

Este es el TikTok de doblaje de Chanel en el que bromea sobre los tópicos de ganar y participar. Todo un golpe de humor.

La canción SloMo está entre las grandes favoritas e incluso está siendo remedada por los competidores. Desde Noruega uno de los integrantes enmascarados de Subwoolfer, con sus bananas como otro de los temas destacados, se ha arrancado con dance break de Chanel. No puede equipararse en sus movimientos a la diva española, pero se agradece la mención. Ambos representantes se verán las caras, sin caretas, ahora en Barcelona.

Anything @ChanelTerrero can do Keith can do woolfer…… 🤪 excited for @BCNeurovision with our first performance since @NRKmgp and to meet our fellow @Eurovision peeps #spain #barcelona #Eurovision2022 #subwoolfer #DanceChallenge pic.twitter.com/DHrqRVBXFF