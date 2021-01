La extraña batalla por la audiencia nocturna en enero

El mes de enero de 2021, entre el frío más voraz que recordamos y las restricciones al límite del confinamiento general, arrojará una cifra al límite del récord de consumo de televisión del abril pasado, aún impresionados con la pandemia y sin tener ordenado el ocio en casa. En un primer mes del año que tradicionalmente ha sido de pico de consumo por la contención en los bolsillos tras la Navidad, en este año la situación se extrema más. Pese a que haya más espectadores ante la pantalla la reducción de publicidad e ingresos es evidente. Las principales cadenas se están jugando el prestigio y la tendencia de lo que será 2021 más que los ingresos inmediatos.

Junto a un panorama inédito, la posición de los canales se ha trastocado por una pieza: Pasapalabra. El concurso cambió de Telecinco a Antena 3 y las tornas se han cambiado en la antesala del informativo nocturno. El concurso ahora conducido por Roberto Leal está reuniendo a más de 3 millones de espectadores, enlazando con el informativo de Vicente Vallés que en este martes se elevaba hasta los 3,7 millones. Tras la preocupación por Filomena y el tsunami actual de la pandemia Antena 3 Noticias 2 se enfila hacia un liderazgo consolidado para este año.

La siguiente pieza es El Hormiguero, que se amplía sin ataduras por el prime time ya que la comunidad de Pablo Motos es fiel. No importa por tanto que las película a continuación comiencen bien tarde, pasadas las once de la noche.

El personal trasnocha y engorda así la cuota. Tres bodas de más comenzó este miércoles a las 23.07 (1,5 millones de seguidores, 14,4%); Intocable, esperada pese a tantas reposiciones, se inició este jueves a las 23.04 y registró 1,4 millones, 13,7%. La cadena anuncia una hora que no suele cumplir: 22.45.

Las cuotas a mitad de enero

En el acumulado actual del mes Antena 3 luce una cuota de 13,5%, liderato y casi 2 puntos más que hace un año (sube con la franja Pasapalabra-informativo). Telecinco, con 12,4% ahora (1 punto menos por ahora que en enero de 2020) suele iniciar cada año en compás de espera tras el paréntesis navideño, donde suele perder incondicionales. Las cifras remontan con la irrupción de los realities (el que está en marcha es, de nuevo, La isla de las tentaciones).

En un mes con menos ingresos, Mediaset ha probado con el recurso más rentable de la competencia, una serie turca. Telecinco prueba en el horario de access prime time con un serial con toques de comedia a la que ha llamado Love is in the air. El título turco es Sen Çal Kapimi, Llamas a mi puerta en traducción literal.

El experimento de Telecinco se está saldando con cifras discretas, en torno al millón y medio de seguidores, algo menos de la mitad de lo que suele tener El Hormiguero, que el lunes con la precipitada visita de Vicente Vallés (la nieve impedía la llegada de Concha Velasco) rozó máximos con 3,7 millones, 20,5%.Mujer, la telenovela turca de lunes y martes en Antena 3 con sus 2,3 millones por capítulo (un chollo por lo barata de la serie), supera en casi un millón a la propuesta de la competencia. Love is in the air tiene un futuro tan incierto como el propio amor.

El resto de la oferta generalista de prime time de Telecinco no cuenta con resultados satisfactorios. Una de las reacciones es duplicar Sábado Deluxe para este domingo, tras la edición también improvisada por el temporal de este pasado fin de semana.

¿La 1 es alternativa en este panorama? No demasiado, pese al gesto de mantener el inicio del prime time a las diez, franja en la que comenzaron sus estrenos de series, La Caza Tramuntana (1,4 millones, 8%) y Cuéntame, 2,2 millones, 13,3%. MasterChef Junior es seguido sobre el millón y medio, por debajo de los mayores, con los niños cocinando a la una de la madrugada.

Al menos el cine de La 1 no obliga a trasnochar al comensal nocturno que lo tenga como opción. Por ahora la primera cadena de TVE tiene un 10,4%, cifra animada por las fechas navideñas.