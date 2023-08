La familia de Daniel Sancho le blinda en estos momentos

El entorno de Rodolfo Sancho se ha movilizado para proteger al actor de comentarios hirientes en las redes. Su familia y amigos piden para el padre de Daniel Sancho, confeso de un horrendo crimen en Koh Paghan, Tailandia, tranquilidad para sobrellevar todo el proceso de apoyo y defensa del hijo. Rodolfo pedía en un comunicado respeto hacia la familia para poder ayudar en este difícil momento.

Daniel Sancho se encuentra ya a disposición judicial tras haber confesado el asesinato de un cirujano plástico, Edwin Arrieta, con quien había acordado una estancia en dicha isla tailandesa. Daniel Sancho alertó de su desaparición antes de confesar que lo habría asesinado y desmembrado. Los restos del infortunado colombiano han ido apareciendo en vertederos y en el mar según las indicaciones del chef español, que ha colaborado en todo momento con la policía sobre este asesinato.

También desde el entorno del acusado se está procediendo a eliminar o capar cuentas y vídeos del joven en las redes para evitar que se conviertan en foco de comentarios y acusaciones añadidas. El perfil de instagram, @danisanchobanus, se encuentra en estado privado para que no se accedan a las imágenes personales.

Daniel es hijo de la ex actriz Silvia Bronchalo. Fue madre cuando tenía 18 años y Rodolfo, 19. Criaron al pequeño pero la relación acabó pocos años después en divorcio. Actualmente Bronchalo se dedica a gestión patrimonial y ha mantenido un perfil discreto durante todos estos años y lo ha mantenido en estas duras horas para su hijo.

Rodolfo Sancho ya se encuentra en la zona de Tailandia donde se encuentra detenido su hijo, cuyo caso ha pasado a la jurisdicción policial de una isla vecina. Tras conocerse este viernes la detención, Daniel Sancho avisó telefónicamente a su padre. El joven de 29 años se enfrenta como mínimo a una condena entre 15 y 20 años de cárcel, aunque podría recibir cadena perpetua y en caso de un tribunal ortodoxo, la pena de muerte.

La agencia EFE ha recogido las palabras de Daniel en plena colaboración con la policía para esclarecer el asesinato de Edwin Arrieta: "quiero colaborar en todo lo que pueda. La policía me trata muy bien. Estoy cenando en el mejor hotel de la isla, Anantara. Me han traído aquí porque han cerrado el caso. Yo creo que se portan bien conmigo porque mañana sí que me voy a la cárcel. Mañana estoy con 20 personas en una celda", ha detallado.

A su vez, Daniel Sancho incide en su versión de los hechos para justificar la agresión mortal al médico colombiano: Edwin me amenazaba a mí y a toda mi familia. Ese hombre me tenía prisionero. No me atrevía a decirle nada a nadie. Nadie sabía nada. Si no hacía lo que me pedía me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer". "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", ha defendido Daniel Sancho.