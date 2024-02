Estos son los seis finalistas de 'Operación Triunfo', ¿cuál es el favorito?

La primera edición de Operación Triunfo en Prime Video ha cumplido con las expectativas suscitadas, sobre todo entre el público joven que ha respaldado la emisión de las galas en la plataforma de streaming. Una nueva forma para consumir un talent show que ha demostrado que puede tener vida más allá de la televisión convencional. También ha ayudado la labor de la presentadora, Chenoa, una de las grandes apuestas de Prime Video que ha pasado el examen con nota.

Naiara y Juanjo fueron los primeros en obtener su plaza para la final gracias a su excelente trayectoria en el concurso. Los profesores premiaron la evolución seguida por el granadino Paul Thin, que se convirtió en el tercer finalista. Mientras que el pasado lunes se dilucidó la identidad del resto de finalistas. Tras una reñida semifinal, el primero en lograr el pase a la final fue Martín que encandiló al jurado con su interpretación de la canción Murder on the dance floor. Lucas ha defendido un tema de Fito Paez, Mariposa tecknicolor, que le ha servido para acceder a la final. Los profesores han destacado la evolución del artista uruguayo en OT 2023. La sexta y última plaza estaba reservada para Ruslana o Bea. Ambas han rallado a gran nivel, pero finalmente la balanza se ha decantado para Ruslana que ha interpretado una de las canciones más icónicas de Dover, Let me out. La joven ucraniana ha sido una de las participantes más discutidas de la presente edición, pero ha recibido el respaldo del público que con un 55% de los votos ha decidido que sea la última finalista. “Significa mucho para mí haber llegado a la final por el público y no por nadie más”, ha destacado Ruslana.

Aunque todas las miradas apuntan hacia Naiara como la gran favorita a la victoria final, en este tipo de concursos siempre hay margen para alguna sorpresa. Le sigue el paso sus compañeros Paul Thin, el único representante andaluz en la final de Operación Triunfo, y Juanjo. No obstante, el voto del público jugará un papel decisivo y las espadas se encuentran en todo lo alto.

El reparto de temas

Los seis finalistas ya saben el tema que les acercará o alejará de la gloria. Naiara, Juanjo, Paul Thin, Martín, Lucas y Ruslana actuarán en solitario y también lo harán de manera conjunta con Chenoa. Con la presentadora del talent show cantarán Last Dance, el clásico de Donna Summer. Se da la circunstancia que Chenoa ya lo interpretó cuando era una de las concursantes de la primera edición del formato.

Naiara tendrá que demostrar todo su talento con una canción de altos vuelos, Sobreviviré de Mónica Naranjo. Con ese tema la artista lanxó al mercado su disco Minage en el año 2000.

Juanjo aspirará al triunfo final con Without You, una balada que encumbró a su autor, Harry Nilsson en 1971. Un clásico que años más tarde fue versionado por Mariah Carey.

Paul Thin se moverá en un género con el que ya ha mantenido contacto en el talent show. De nuevo tendrá que interpretar uno de los grandes éxitos de Bizarrap, Baby Hello, a dúo con Rauw Alejandro. La canción, de ritmos electrónicos e ideales para la pista de baile, será la gran baza del artista granadino en la final.

Lucas defenderá en la gran final el tema Pillowtalk de Zayn Malik. El artista que formará parte de One Direction saboreó las mieles del éxito con esta canción en solitario.

A Martín le ha tocado interpretar Golden Hour de Jvke, una balada que se hizo viral en 2022 y que dirimirá sus opciones de triunfo en la final de Operación Triunfo.

Ruslana, la trotamundos de los concursos, cantará uno de los clásicos más reconocidos del grupo The Cranberries, Zombie. El tema de 1994 es una gran apuesta que se amolda a las características vocales de la joven de origen ucraniano.

Además, los 16 concursantes que han pasado por la Academia de Operación Triunfo unirán sus voces para cantar el himno de la presente edición, que curiosamente todavía no tiene título.