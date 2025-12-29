El formato de La 1, inspirado en 'Homo Zapping', que se cocina en el horno

Uno de los sketches de 'Crossobar' en el que se parodia a una serie de TVE.

La 1 prepara el estreno de Crossobar, un innovador programa de sketches que parodia series, programas y películas nacionales e internacionales icónicas, tanto de RTVE como de otras cadenas y plataformas, producido por Televisión Española en colaboración El Terrat (Mediapro).

Crossobar plantea un universo propio: un bar elegante y contemporáneo, con barra, butacas y sofás de terciopelo, donde los personajes más reconocidos de títulos como, entre otros, Valle Salvaje, La Promesa, El Ministerio del Tiempo, La Revuelta, Futuro Imperfecto, Late Xou con Marc Giró, The Last of Us, Pretty Woman, Los Bridgerton o Poquita Fe se reúnen antes de entrar en sus series, programas o películas.

El bar Crossobar se convierte en un espacio de cruce entre ficciones y géneros, donde los personajes (interpretados por grandes actores del panorama nacional) interactúan entre sí y sirven como hilo conductor del programa. El formato se presenta como un programa coral que cuenta con la participación especial de Lalachus, Arturo Valls, Edu Soto o David Fernández. El resultado es un juego constante de referencias, encuentros imposibles y situaciones cómicas que conectan con el imaginario del espectador.