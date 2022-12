Frank Cuesta genera críticas por sus palabras sobre la homosexualidad: "Es antinatural"

El que fuera presentador de programas sobre animales Frank Cuesta, también conocido como Frank de la Jungla, ha vuelto a generar controversia y un sinfín de críticas por sus comentarios que se han interpretado como homófobos.

En un directo Frank ha opinado sobre lo que ve normalmente en las películas, según eso sí su criterio: "Tu puedes una puta película de defensa ahora y sobre todo tías comiéndose los morros, tíos comiéndose lomorros. Yo ya no veo un tío y una tía nunca", ha expresado.

"Que está muy bien, que está muy bien que haya tías que se coman los morros y que se chupen lastetas. Y qué tíos se peguen la mamandurria", continúa en su alegato el herpetólogo y apartado de la parrilla televisiva desde hace 4 años.

"Que está muy bien, pero hostias, eh, perdonad que os diga de vez en cuando que un tío y una tía sea algo normal, que ya somos anormales", comenta.

Y entonces Frank mezcla conceptos: "O sea, ya desde que los hombres somos todos abusadores, somos unos hijos de puta y ya lo de un tío y una tía..."

Y llega una parte más controvertida aún: "Pero vete a la naturaleza que busca el gallo, ¿otro gallo? ¿o una puta gallina? ¿Qué buscará el ciervo, otra cierva, u otro puto ciervo para darle por culo"."¿Qué pasa, que vemos que los perros en las ciudades se follan a unos a otros? Claro, porque no tienen perras y lo que pillar un agujero. Oye, en la guerra cualquier agujero es una trinchera", trata de explicar para apoyar su posición.

"Pero es que ya no se puede ver una puta película donde una tía diga me gusta un tío. No. Me gusta un tío o una tía y aquel árbol, me voy a follar al árbol", vuelve a incidir sobre la idea de que los homosexuales copan las escenas en las películas.Y su alegato final: "Yo me niego. ¿Por qué?. Porque es antinatural. Nos lo están metiendo con punto descorchador. Te lo están metiendo de afuera para dentro. Y diréis, ¿En qué te afecta a ti esto?, pues a mí en nada, pero a mis hijos, nietos y sobre todo a mi trabajo me afecta, porque esa es la subnormalidad que hay hoy en día, que está todo metido a presión, y ya nada es natural".